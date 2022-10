Počítače se stanou neviditelnými. Jak cloud computing změní budoucnost

Pojem cloud computing se prvé se objevil v roce 1997 v přednášce profesora Ramnatha Chellapa z Texaské univerzity. Zatímco cloud (česky oblak) je pouze popisným vyjádřením schematického obrázku, ve kterém je nakreslena infrastruktura poskytovatele, cloud computing zprostředkovává všudypřítomný jednoduchý přístup na vyžádání ke sdíleným konfigurovatelným počítačovým zdrojům prostřednictvím internetu.

Protože společnost na své cestě digitální transformací postupuje mnohem rychleji, než se očekávalo, hledají se různé způsoby, jak snadno zvýšit flexibilitu, kontinuitu podnikání, ziskovost a škálovatelnost. Díky tomu technologie cloud computingu hraje čím dál tím větší roli a stává se jádrem každé strategie k dosažení těchto cílů v novém normálu.

Samotný cloud computing si lze představit jako rozsáhlou provázanou výpočetní techniku. Servery tvoří základní stavební kameny – jsou poháněny cloudovým aplikačním softwarem – nacházejí se po celém světě a jsou propojené prostřednictvím internetu. Služba umožňuje uživatelům přistupovat k programům a souborům uloženým v cloudu odkudkoliv, čímž odpadá nutnost být neustále poblíž svého počítače (vše je hostované). Cloud computing se navíc ukázal výhodným řešením jak pro jednotlivce, tak firmy. Možná si to neuvědomujete, ale cloud změnil i váš život, a bude formovat i ten budoucí.

Data v bezpečí a přístupná kdykoliv

Objem produkovaných dat po celém světě kontinuálně roste. Uchovat tak velké množství dat v bezpečí je velmi obtížné. Proto čím dál tím více společností je nahrává do cloudových center. Ani v případě domácností není nutné vytvářet složitá, zabezpečená a redundantní datová úložiště, ale je možné se spolehnout na poskytovatele cloudových služeb.

Není to tak dlouho, kdy mohlo selhání počítače, nebo jeho krádež, případně napadení virem, nebo jiná podobná katastrofa, znamenat trvalou ztrátu našich souborů a důležitých dokumentů. Kromě infarktových stavů, to v případě společností, které ztratily velké množství dat mohlo mít katastrofální dopad na jejich podnikání. Nyní, s nekonečnými možnostmi úložiště, které poskytují výpočetní systémy založené na cloudu, se to již nestane. Cloud je totiž ideálním místem pro bezpečné zálohování a ukládání všech dat – od těch, které potřebujeme ke své práci, až po oblíbený seznam skladeb.

Poskytování zábavy

Další ze způsobů, jak cloud computing mění náš svět, se týká našeho přístupu ke konzumaci zábavy. Cloudové streamovací služby přinášejí svět filmových, televizních, hudebních a herních příležitostí až k nám domů. S cloudem, který odstraňuje omezení úložného prostoru a výpočetního výkonu na našich zařízeních, je vše na dosah ruky, pokud jde o to, co chceme sledovat, poslouchat nebo jaké hrát hry. Je to právě cloud, který je z velké části zodpovědný za to, abychom si užívali zábavu na vyžádání.

V případě hraní her si stačí předplatit jednu z dostupných videoherních služeb, a získáme přístup k obrovskému archívu herních titulů. Navíc není nutné vlastnit ani herní konzoli, nebo výkonný počítač. Hraní her se odehrává v cloudu a my naše zařízení používáme „pouze“ k zobrazování a předávání příkazů, prostřednictvím kterých hru ovládáme.

IoT na začátku

Je evidentní, že moderní zařízení ovladatelné na dálku pomocí internetu zpříjemňují život. Zastřešuje je pojem IoT (internet věcí). Aby pracovala jak mají, využívají právě služeb cloud computingu. Nejenže jsou díky němu přístupná, ovladatelná, ale také umožňují ukládat jimi produkovaná data, učit se a zlepšovat výkon. Tak máme možnost zapnout klimatizaci v našem bytě či domě ještě před tím, než dorazíme domů. Zatopit, respektive nastavit teplotu na jeden klik. Zjistit na meteostanici jaké panuje počasí v místě bydliště. Nebo například spustit na dálku pračku, sušičku či myčku.

Internet věcí se ve své podstatě stále nachází v rané fázi. V blízké budoucnosti je pravděpodobné, že inovace povedou k tomu, že pokud naše lednička zaznamená problém, tak se sama spojí s technikem a naplánuje návštěvu ještě předtím, než se porouchá. Když se podíváme trochu více dopředu, je pravděpodobné, že internet věcí vyústí v systémy, v nichž jsou počítače propojeny přímo mezi sebou a zajišťují autonomní chod.

Oprava věcí bude snazší

Navíc díky cloudu můžeme v budoucnu očekávat, že budeme včas informováni, pokud se kolem našeho domu, nebo uvnitř, případně v bytě něco stane. Chytré kamery mohou sledovat vše co se děje, podobně jako čidla a v případě správného nastavení se to dozvíme. Předem definované události pak lze využít například k přivolání hasičů, nebo policie, aby dopadla zloděje. Upozornění o tom přijde jednoduše na mobil.

Elektromobilisté ocení nejen včasné varování toho, že jim dochází energie v bateriích, ale i to, že jejich cesta bude automaticky přizpůsobena tak, aby vozidlo mohlo načerpat potřebnou energii na nabíjecí stanici pro další pokračování do cíle. Nebo pokud řídící jednotka detekuje nějaký problém, objedná vozidlo do servisu, aby byla sjednána náprava. Nebo jinak, prostřednictvím připojení k internetu, potažmo cloud computingu umožní technikovi vzdálený přístup do vozidla, aby problém mohl na dálku vyřešit.

Cloudové zdravotnictví

Schopnosti nemocnic a lékařských klinik, respektive zdravotnických týmů jsou omezené. Po celém světě chybí specialisté, proto možnost nabízet virtuální schůzky je z velké části vítanou formou, jak tento problém řešit. Používání cloudu k ukládání a přístupu ke zdravotním informacím pacientů se v nemocnicích a na klinikách ukázalo jako životně důležité, protože jim umožňuje vyvinout přehlednější a více propojený přístup ke zdravotní péči, který navíc eliminuje riziko lidské chyby.

Přitom se očekává, že v budoucnu bude cloud v popředí zájmu moderních lékařských technologií. Již nyní například probíhají první pokusy, které by běžně chirurgovi umožnily operovat na dálku pomocí robotiky. Tím by se dala vyřešit absence specialisty, který je nutně zapotřebí při operaci, ale protože se aktuálně nachází na druhé straně světa, tak není čas čekat až se dostaví. Respektive již by nikdy nemusel nikam cestovat.

Zmizí jazykové bariéry

Cloud computing nám dnes poskytuje takovou úroveň přesnosti při rozpoznávání řeči, která je prakticky srovnatelná s přepisovacími službami založenými na manuálním lidském přepisu. Obrovský výpočetní výkon v cloudu tak může způsobit, že jazykové bariéry rychle zmizí. V tuto chvíli již existují aplikace pro přímý překlad například během videohovoru – dojde k rozpoznání jazyka, a automatickému překladu. To vše v reálném čase s latencí blízkou reálnému času.

Počítače se stanou neviditelnými

Když používáme internetové vyhledávače, obvykle si neuvědomujeme, že žádáme odpovědi od velké spousty počítačů, která je navzájem propojená po celém světě. Jak bude tlak a potenciál cloudu růst, jedním z efektů bude učinit software a výpočetní techniku méně viditelnou. Naše interakce s počítači bude více bez nutnosti vnímat ji, nebo u nich dokonce sedět, bude se odehrávat gesty a příkazy.

Tak jak to například bylo v případě Kinectu, který hráčům přinesl možnost nepoužívat ovladače a místo toho zapojit gesta a pohyby, které jsou zachyceny 3D kamerou a infračerveným systémem. Proto lze očekávat, že díky cloudu se budeme setkávat čím dál tím častěji s tímto typem zařízení – budeme moci chodit v místnosti plné stovek senzorů, které budou reagovat na naše chování.

Nakupovat se bude bez prodavačů

Ve světě již existují plně samoobslužné prodejny. Dokonce je najdeme i v tuzemsku. Připravme se na to, že budoucnost nákupů je nejen na internetu a v samoobslužných prodejnách, kde nepotkáme obsluhu, ale především v tom, že prostě fyzického prodavače budeme využívat stále méně. Prostřednictvím cloudu už dnes takto vlastně nakupujeme. V e-shopu si vybereme zboží, v případě potřeby vznesme dotaz, ozve se nám chatbot nebo specialista, který nám fundovaně odpoví, zaplatíme a zboží se už druhý den může objevit doma.

Dokonce i v odvětvích, kde nákup vyžaduje přímou osobní interakci, si vytvoříme svůj názor na produkty a služby na základě informací z online komunity. Cloud tak dá malým specializovaným maloobchodníkům možnost vylepšit své nabídky a lépe porozumět jejich zákazníkům. Kromě toho se můžeme těšit na to, že společnosti nás budou lákat na nové druhy „freemium“ modelu – bezplatné online verze jejich zboží.

Budeme se rozhodovat chytřeji

Výuka metodou „hned teď“ nebude jediným způsobem, jak nám cloud pomůže učinit chytřejší rozhodnutí. Cloud totiž může proměnit jakékoliv mobilní zařízení v „superpočítač“. To znamená, že můžeme přistupovat k výpočetnímu výkonu podle potřeby a analyzovat prakticky jakýkoli typ informací, ať jsme kdekoliv.

Představte si například, že jste zkombinovali živá data z akciového trhu, předpověď počasí, aktuální světové zprávy, tweety a komentáře na blogu, abyste si změřili sentiment nebo změny ve veřejném mínění. Vložíte-li všechny informace do pokročilé simulace ve svém mobilním telefonu, můžete získat jedinečný přehled, který v případě obchodování s akciemi povede k dobrým rozhodnutím. Výpočetní výkon na vyžádání zkrátka umožní výpočet na jakékoliv téma, které nás napadne.

Jednoznačné výhody při cestování

Cloud computing nám však umožní mnohem více. Dejme tomu, že vyrazíte karavanem na dovolenou. Speciální mobilní aplikace využívající cloud computing vám pomůže k tomu, aby se karavany během své cesty mohly vzájemně sledovat. Aplikace díky tomu umožní cestujícím zobrazit telemetrii vozidla o jejich rychlosti a spotřebě paliva; posílat upozornění na zastávky na cestě; informovat ostatní karavanisty prostřednictvím SMS zpráv o stavu vozovky a nebezpečích; a vybere tu nejlepší trasu. Kombinace sledování polohy, sociálních médií a cloudové analýzy by mohla zlepšit veškeré cestování. Nebo, když už budete na cestách, představte si situaci, kdy budete potřebovat nějaký zákrok (třeba vás budou bolet zuby). Místní zubař si bude schopen vytáhnout rentgenový snímek uložený u vašeho zubaře pouhým stisknutím tlačítka.

Cloud umožňuje lékařům navíc bezdrátově monitorovat pacienty se spánkovou apnoí, shromažďovat informace různé informace o zdravotním stavu a propojením s odborníky navrhovat léčebný plán. Není to tak dlouho, co byla představena experimentální technologie, která využívá infračervenou kameru nacházející se nad zrcadlem v koupelně, která každý den pořizuje fotografie obličeje člověka. Postupem času mohou být tyto snímky analyzovány, vyhledávány změny, což lékaře včas upozorní například na rakovinotvorné kožní buňky. Takže jejich léčba může začít dříve.

Závěrem

Nejlepším na tom všem je to, že místo nasazení místní infrastruktury pro provoz nejen toho, co jsme nastínili, bude možné využít infrastrukturu, nacházející se ve vedlejším městě, nebo na druhé straně světa. Existují totiž stovky a tisíce společností poskytující cloudové služby či nabízejí k pronájmu sovu kapacitu, aby vznikly další. Samotné jednotlivé ovládací programy jsou přitom stále sofistikovanější a rozsáhlejší, díky čemuž cloud computing poskytne umělou inteligenci a ta bude rozhodovat za nás.

Ve světle nejnovějšího vývoje v oblasti cloud computingu tak lze říci, že budoucnost je mu jasně nakloněná.