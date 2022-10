Zlínští volejbalisté umí zase vítězit, prohánějí i přední extraligové týmy

„Jsme spokojení, ale o bodík jsme mohli mít více,“ uvedl trenér Přemysl Obdržálek.

Zlín si v loňské sezoně nasadil laťku hodně nízko. Vyhrál jediné utkání, získal jen dva body a dalo se čekat, že ji s posíleným mužstvem brzy překoná. Teď je s devíti body sedmý.

„Mrzí mě zápas v Budějovicích, kde jsme měli v první sadě setbol. Ale zase jsme přivezli bod z Odolky, kde se hraje každému blbě a kde jsme léta nevyhráli,“ zmínil Obdržálek.

Jeho tým pak překvapil v hale Lvů Praha, klub s titulovými ambicemi zdolal v pětisetové řeži.

„Hráli jsme uvolněně, neměli jsme co ztratit,“ pravil kouč Zlína.

A když pak Lvi porazili Kladno, zdálo se, že by Fatra mohla oškubat o body dalšího favorita. Jenže tentokrát tvrdě narazila do zdi.

„Nešlo to. Dostali jsme za vyučenou. Kladno hrálo bez chyb, skákali výše, byli silnější,“ uznal Obdržálek kvalitu soupeře s kupou zahraničních akvizic.

Podstatné pro Zlín je, že vyhrává zápasy s týmy, které potřebuje porážet a držet v tabulce pod sebou. Tři důležité body bral s Příbramí i s Ostravou.

Z přímých konkurentů se do poloviny základní části ještě střetne s Benátkami nad Jizerou (11.), Beskydy (9.) a Ústím nad Labem (10.), vždy venku.

„Pokud bychom zvládli ještě tahle utkání, bylo by to super,“ vnímá Obdržálek.

Pak by ve Zlíně třeba mohli pomýšlet na elitní šestku, která si zajistí přímý postup do čtvrtfinále. Tak daleko se ale Obdržálek a spol. nedívají. „Platí, že primárním cílem je předkolo play off.“ Což je umístění do desítky.

Do té táhne mužstvo trio zkušených letních posil Truong, Římal, Pražák.

„Jen s mladými kluky to nešlo. Ti teď vedle nich rostou. Vidí, že i na tréninku jdou do všeho naplno, a snaží se jim vyrovnat,“ dodal Obdržálek.