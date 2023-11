Zemřel volejbalový mistr světa a olympijský medailista Groessl, bylo mu 82 let

„S hlubokým zármutkem Vám musíme oznámit, že nás opustil ‚MISTR‘ pan Zdeněk Groessl,“ napsal Olymp.

Rodák z Plzně, přezdívaný Patař, se vedle světového zlata podílel s reprezentací Československa na dvou stříbrech z mistrovství Evropy (1967 a 1971). V dresu tehdejší Rudé hvězdy Praha se stal dvakrát mistrem republiky (1966 a 1972). Olympu poté zůstal věrný jako trenér mužů a asistent Stanislava Mitáče u žen.

Mistři světa 1966 v pražské Sportovní hale. Nahoře zleva první trenér V. Matiášek, Šmídl, Petlák, Groessl, Mozr, Smolka, Musil a druhý trenér O. Kaplan, dole zleva Golian, Koudelka, Schenk, Kop, Labuda a Perušič.

„Volejbal jako takový je můj celoživotní osud,“ uvedl v medailonku Českého volejbalového svazu před dvěma lety ke stému výročí založení organizace. „Největší úspěch bylo vítězství na mistrovství světa v šestašedesátém tady v Praze. To bylo nepopsatelné. To jsme nečekali, že to vyhrajeme,“ vzpomínal.

V roce 2017 obdržel Groessl od svazu Cenu za celoživotní dílo.