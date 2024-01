Janouch se usadil v Ostravě. Znovu však proti ní nastoupil jako soupeř

V Ostravě se Jakub Janouch narodil, usadil se tam, ale zatím pokaždé v ní na klubové úrovni hrál jako soupeř. I v sobotním utkání 16. kola extraligy s volejbalisty Lvů Praha. Ti porazili Ostravu 3:0.

„Je to tak, narodil jsem se tady, ale dětství jsem v Ostravě nestrávil, nežil jsem tady. Když jsem byl malý, odstěhovali jsme se do Přerova,“ připomněl reprezentační nahrávač. „Nemohu tak říct, že by Ostrava byla úplně můj domov, ale teď už částečně je, protože tady máme bydlení a žije tu část rodiny od manželky.“

Zatím je hráčem Prahy, kam přišel v roce 2020 z německého Friedrichshafenu. V Česku před tím hrál za Opavu, Zlín a Liberec. Nevyloučil, že by si třeba někdy zahrál i za Ostravu, pokud by o něj v klubu stáli. „Nikdy neříkej nikdy, ještě chci nějaké roky hrát, takže uvidíme, co přinese budoucnost.“

Každopádně v Ostravě trávil přelom roků. Žádný bujarý Silvestr ale nezažil. „Co máme děti, je to stejné – i poslední den v roce chodíme spát a vzbudí nás až petardy,“ podotkl. „Před tím jsme ještě s kamarády a dětmi strávili pěkné odpoledne.“

Měl však napilno, jelikož ještě 30. prosince Lvi doma porazili v extralize Odolenou Vodu 3:0. A 2. ledna odpoledne se už musel hlásit v Praze na tréninku.

Nesnažil se trenéra Juana Manuela Barriala přemluvit, že by v Ostravě zůstal a dorazil až na dnešní utkání?

„To by nešlo, občas musím trénovat, abych z toho nevypadl,“ smál se kapitán pražských Lvů.

Nahrávač pražský Lvů Jakub Janouch sleduje mezi blokujícími spoluhráči útok ostravského smečaře Filipa Jarosinského.

V hledišti při sobotním zápase měl spoustu známých tváří. „Hlavně rodinu, manželku s dětmi i maminka přijela. A také kamarády, ale ti nefandí mě, fandí Ostravě, protože jsou místní.“

Nemrzí ho, že se tentokrát na hřiště příliš nedostal, že ho trenér nechal odpočívat a přednost dostal nahrávač Stefan Thiel?

„Samozřejmě chci hrát, ale když vyhráváme, tak tolik nevadí, že nejsem tolik ve hře. Trenér se snaží rozložit vytížení mezi všechny hráče, protože před sebou máme těžké zápasy, budeme hrát dvakrát týdně, takže dneska jsem si trochu oddechl, ale i tak jsem se snažil týmu pomoci, jak to šlo.“

Pražané už v neděli od 17.00 znovu nastoupí v hale Ostravy k zápasu 3. kola Českého poháru. „Uvidíme, jaká bude sestava,“ podotkl Janouch.

V našlapaném startu nového roku čeká Lvy i vyvrcholení skupiny E Ligy mistrů. Příští týden ve čtvrtek hostí belgický Maaseik a 17. ledna rumunské Galati. Stále jsou ve hře o druhé postupové místo za suverénní Civitanovou.

„Vše máme ve svých rukách. Důležitý bude zápas s Maaseikem,“ upozornil Jakub Janouch, že soupeř je o dva body před nimi. „U nich jsme sice vyhráli, ale to nebyli úplně v psychické a fyzické pohodě, měli nějaké zraněné hráče. Od té doby se posunuli dopředu. My však také.“