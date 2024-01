Luks: Česká extraliga je srovnatelná s třetí nejvyšší soutěží v Polsku

„Není problém věnovat se obojímu, ale je to těžká práce,“ usmál se někdejší nahrávač Dariusz Luks, který denně pendluje mezi Jastrzębie-Zdrój a Ostravou. „Musím ale poděkovat prezidentovi Jastrzębskiego Węgla Adamu Gorolovi, že mi umožnil trénovat Ostravu.“

Příchod Lukse do Ostravy byl i výsledkem několik let trvající spolupráce mezi oběma kluby. Ta by se měla projevit i v tom, že nejnadějnější hráči z mládežnických celků Ostravy by v budoucnu mohli zamířit do jastrzębské akademie.

Ta funguje od roku 2012. Má kolem sta členů od žáků po juniory, kteří spolu studují a na trénincích se jim věnuje deset odborníků.

Kolik absolventů akademie se dostane do elitní polské Plus ligy?

„Dejme tomu, že polovina z nich se ve volejbale prosadí, ale v nejvyšší polské soutěži se ročně chytí tak jeden dva,“ odpověděl Luks. „Pět šest jde do druhé ligy, což je také dobrý počin. Další začnou studovat vysoké školy a k tomu hrají volejbal třeba na nižší úrovni. Těší nás však, že zůstávají fanoušky Jastrzębskiego Węgla.“

Šéfové polského klubu o akademii hovoří jako o trampolíně do Plus ligy. Prvním, kdo se z ní odrazil do týmu Jastrzębskiego Węgla, je libero Jakub Popiwczak, polský reprezentant. V národním týmu je i Bartosz Kwolek, hrající už ale za Zawiercie. Absolventem akademie je také nynější ostravský smečař Filip Jarosiński. Podle Lukse je při výchově mladých hráčů nejtěžší, aby se naučili volejbalově myslet. „Aby dostali pod kůži systém hry, aby si rozuměli se spoluhráči. V Polsku i Česku je to stejné – musíte s kluky hodně pracovat, aby se volejbalu plně oddali, protože dneska mají hodně jiných lákadel, třeba mobily, počítače. Neříkám, že zájmy dnešních mladíků jsou špatné, ale člověk na ně musí více tlačit, aby pracovali.“

Plus liga se extralize vzdaluje

Český volejbal za tím v Polsku, kde je fenoménem, výrazně zaostává. „Ano, v českém volejbale je potřeba toho hodně spravit. Od celkové organizace přes výchovu mládeže až po elitní kluby,“ upozornil Luks s tím, že v Polsku je pochopitelně mnohem větší základna.

V tamější Plus lize hrají nejlepší volejbalisté světa, a přesto k tahounům jednotlivých mužstev patří i polští reprezentanti. Zato oporami předních klubů české extraligy jsou převážně cizinci.

„I my v Ostravě máme zahraniční hráče,“ upozornil Dariusz Luks na krajany Dawida Pawluna a Filipa Jarosińského, na Ukrajince Tymura Cmokala a Američana Marka Olsena. „Jsou to převážně mladí kluci, stejně jako zdejší čeští hráči. Pracují poctivě a chtějí se zlepšovat, což je pro mě jako trenéra nejdůležitější.“

Pokud by měl porovnat českou extraligu s polskou Plus ligou, má jasno: „Česká je srovnatelná s třetí nejvyšší v Polsku.“

Zdůrazňuje, že nejde pouze o výkonnost, ale mnohdy i o věci kolem. „Třeba povrch. U nás je při každém utkání položený taraflex a funguje kamerový systém pro challenge,“ řekl Luks.

V extralize volejbalisté hrají na taraflexu a trenéři mohou využít challenge, což je výzva při sporných situacích, jen při televizních duelech.

„K tomu v Polsku je na každé utkání ligy plno, máme moderní haly, což v Česku chybí. Omlouvám se, že to říkám, ale v hale, jaká je v Kladně, by nehrály ani naše mládežnické celky. Tak to je,“ podotkl Dariusz Luks.

Program Extraliga volejbalistů Nejvyšší soutěž pokračuje dnes od 18.00 ve Frýdku-Místku dohrávkou 16. kola Beskydy – Brno. V sobotním 18. kole Ostrava hostí od 15.00 Ústí nad Labem a Beskydy nastoupí (18.00) v Kladně.