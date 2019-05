Volejbalové Ústí hledá posily až v Americe, zatím má Srba

„Na Čechy nemáme peníze, navíc sem ani nechtějí kvůli pověsti města, které pro život mladých není z jejich pohledu atraktivní. Podle mě je to nespravedlivé, podmínky pro sport jsou tady rozhodně dobré. Ale nic to nemění na věci, že Čechy sem prostě nedostaneme.“

Přikryl zatím těžko odhaduje, jakou sílu bude mít nový ústecký tým. „Budu rád, když kvalita bude stejná jako loni. Jak budeme konkurenceschopní, to se pozná až tak v září, kdy se potkáme s našimi extraligovými soupeři na nějakých turnajích. Až pak si troufnu natvrdo říct, jestli budeme hrát o záchranu, nebo se znovu budeme pohybovat někde kolem 8. místa, což je to, co si představujeme,“ přeje si šéf.

O další rok prodloužil smlouvu kouč Jakub Salon. „A po sezoně si zase řekneme, jestli ještě bude chtít pokračovat u nás, nebo už jít jinam. Záleží to už spíš na něm.“