Navzdory pádu budou volejbalistky Šternberka dál hrát extraligu

„Na rozdíl od první ligy je extraliga profesionální soutěž, jejíž pravidla od účastníků vyžadují splnění konkrétních sportovních, ekonomických, organizačně-technických či marketingových podmínek. Klub musí mimo jiné zaručit a doložit nemalé finanční prostředky pro účast v soutěži, zajistit nejméně osm profesionálních hráčských smluv nebo profesionální smlouvu pro kouče,“ uvedl ve vyjádření na svém webu VK Jihostroj České Budějovice.

„To vše by pro klub znamenalo neplánovanou zátěž, na kterou není momentálně připraven tak, aby neohrozil efektivní fungování stávajících složek klubu. Na důstojnou roli v ženské nejvyšší soutěži není v neposlední řadě výkonnostně připravený ani stávající kádr, který by musel doznat výrazných změn,“ stojí dále v prohlášení.

V nejvyšší soutěži proto bude pokračovat právě Šternberk, který dlouhodobě spolupracuje s extraligovou Olomoucí a je považovaný za její farmu. Sestup do první ligy by spolupráci mohl značně ovlivnit. „Je to pro nás takové hořkosladké vítězství, protože po sportovní stránce jsme v baráži jednoznačně propadli a završili tak celkově nevydařenou sezonu,“ uvedl PR manažer oddílu volejbalistek Sokola Šternberk Adam Fritscher.

„Po patnácti letech nepřetržitého účinkování mezi domácí elitou přišel tvrdý náraz, ze kterého se musíme rozhodně poučit a dělat vše pro to, aby se podobná situace neopakovala. Zároveň moc děkujeme vedení VK České Budějovice za férově vedenou sérii i následná jednání, která vedla k návratu extraligové licence k nám,“ dodal Fritscher.

Obmění se skoro celý tým Šternberk hrál baráž i loni, když v základní části sezony 2022/23 zapsal jedinou výhru. V boji o udržení ovšem tehdy Střešovice přehrál jasně 3:0 na zápasy. Letos to se šternberským výběrem vypadalo lépe. Svěřenkyně kouče Miroslava Jehláře zaznamenaly v základní části čtyři výhry včetně šokujícího triumfu (prvního od roku 2010) nad libereckou Duklou, stříbrným týmem letošní sezony. Přesto však v baráži vyhořely.

„Soupeř vyhrával v první lize od února, pokračoval bojovně i v baráži a musím uznat, že ji vyhrál zaslouženě. Soupeřovy hráčky riskovaly, v obraně hrály jedna hráčka za druhou. My jsme dohrávali psychicky i fyzicky opotřebovaní,“ řekl Jehlář.

Aby se tato situace neopakovala, čeká manažerský i sportovní úsek klubu z nejmenšího extraligového města spousta práce. „Už během letošního jara jsme viděli, že pokud chceme v extralize působit i nadále, musíme zvýšit intenzitu naší práce a také posílit hráčský i realizační tým,“ poznamenal Fritscher, podle nějž družstvo opustí minimálně šest hráček.

„Od roku 2009, kdy jsme jako zatím poslední ženský volejbalový klub postoupili sportovní cestou do extraligy, jsme si už na tuto vybranou společnost zvykli. Naši fanoušci patří k nejlepším v republice a já osobně jsem moc rád, že jim budeme moci znovu nabídnout špičkový sport a nezapomenutelné volejbalové zážitky,“ ocenil účast v extralize také předseda oddílu volejbalistek TJ Sokol Šternberk Michal Oborný