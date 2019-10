Smečařka Michalíková: Do odvety musíme jít bezhlavě a bez strachu

V odvetě na Ukrajině tak musí k postupu vyhrát 3:0 nebo 3:1, při vítězství 3:2 by došlo na zlatý set, cokoli jiného znamená vyřazení. „Je to zklamání, věřily jsme si na tohoto soupeře a mám pocit, že jsme nezahrály náš nejlepší volejbal. A v takových zápasech by ho člověk chtěl předvést,“ litovala pětadvacetiletá smečařka.

Očima olomouckého trenéra „Těsné domácí prohry s Chimikem je škoda. Celý zápas jsme bojovali, kromě druhého setu, kdy jsme se trápili se servisem a nemohli jsme pořádně přihrát. Ale to se stává, pak jsme se vrátili do zápasu a škoda tie-breaku. Určitě je šance na postup, poznali jsme, že soupeř je hratelný. Pro nás je důležité, že jsme zahráli skvělý zápas. Kdybychom zatlačili víc servisem, který se nám vůbec nedařil, tak máme větší šance. Budeme muset na servisu přes týden zapracovat. Pořád je to ale otevřené.“

Petr Zapletal, trenér UP Olomouc

Co vám chybělo?

Trochu mě mrzí, že jsme nepodaly výkon jako v sobotu proti Šelmám, to bychom soupeře potrápily víc například na servisu, kde neměl vůbec problémy na přihrávce a od toho se všechno odvíjelo.

V čem byl ještě problém?

Přihrávka, i když s tou se trápíme dlouhodobě. A na útoku, nechci to svádět na to, že máme novou nahrávačku, ale úplně sehrané nejsme. Haprovalo to a byly tam situace, kdy jsme se úplně nesešly. Tohle všechno dohromady vedlo k tomu, že dva poslední body jsme neudělaly my.

Také jste po vyhraném setu vždycky ten další ztratily.

Mám pocit, že máme problém s tou druhou stranou hřiště. Musíme s tím něco udělat, je to škoda. Největší problém je začít set a prohrávat 1:5, to je s takovým soupeřem strašně těžké. Vést o čtyři body, to už se psychologicky hraje mnohem lépe.

Loni klíčová hráčka Šárka Kubínová pár dnů před zápasem přerušila kariéru kvůli těhotenství, chyběla vám na hřišti?

V tomto zápase si troufám říct, že by nám hodně pomohla. Určitě to na nahrávačku nemůžeme svádět, ale se Šárkou jsme byly sehrané hodně let, a nová nahrávačka je tu dva týdny. Bohužel Kača Dudová si před měsícem na tréninku udělala něco s palcem a v zápase se jí to vrátilo. Dostala do toho ránu a už nemohla pokračovat, takže Erica (Handleyová, nová americká posila – pozn. red.) do toho byla vhozená rovnýma nohama. Bohužel, mohla mít ten start hezčí.

Jeden z největších zápasů sezony tedy přišel v nejméně vhodnou dobu.

To se tak nedá říct. Kdyby to bylo za čtrnáct dní, bylo by to pro nás lepší, ale to si nemůžeme vybrat, ani se na to vymlouvat.

S jakou motivací pojedete k odvetě?

Hlavní skupina Champions League je velké lákadlo. Musíme do toho jít bezhlavě a hlavně bez strachu. Jestli tam pojedeme s tím, že nemůžeme prohrát, jinak si to nezahrajeme, tak padneme 0:3 a vracíme se na letiště. Trenér nám před zápasem v šatně říkal, že to je svátek, který si máme užít, a měl pravdu. Musíme tam jet s pokorou, s tím, že není samozřejmost tohle hrát a přistoupit k tomu zodpovědně.

Ukázal vám první zápas, že Chimik je k poražení?

Ano, ale bude to těžší. Zagreb s nimi doma ve druhém předkole vyhrál 3:0 a tam prohrál všechno, co mohl. Bude to tam ještě těžší než tady. Musíme se připravit a podat lepší výkon než doma.

Vítěz postoupí do základní skupiny, hrát Ligu mistrů, to by znělo dobře i před přítelem... (jejím partnerem je fotbalista Sigmy Tomáš Zahradníček – pozn. red.)

Ten by mi možná trochu záviděl, takže to je teď moje hlavní motivace. Nikdo neví, jak dlouho volejbal bude hrát, viz Šárka Kubínová, takže zahrát si Ligu mistryň je to nejvíc, co volejbalista nebo sportovec může zažít, a určitě bych si to chtěla odškrtnout v tom svém portfoliu.

Tušíte, co vás v Južném čeká?

Už jsem tam kdysi hrála, tehdy ještě za KP Brno. Je tam velká hala, možná to bude pro nahrávačky ze začátku těžké, protože je to docela nepřehledné. Ukrajinci udělají diváckou kulisu, uvidíme, bylo to dávno a možná se tam něco změnilo. Ale bude to těžké.