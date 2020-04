Volejbalová Olomouc se mění. Vsadila na cizinky, hlavně z Ameriky

Trenér Petr Zapletal během prvního roku na olomoucké lavičce získal s týmem domácí pohár, po nedohrané sezoně kvůli koronaviru ale musel vybudovat nový kádr. Zůstaly jen Martina Michalíková a Denisa Kulová.

Klub se rozloučil s Veronikou Trnkovou, Evou Hodanovou, Veronikou Struškovou i Adélou Stavinohovou. Další opory Katarína Dudová a Monika Dedíková už hrát zřejmě nebudou.



„Chtěli jsme udržet co nejvíce hráček pohromadě, ale některé chtěly otěhotnět, další jít do zahraničí nebo jsme se nedohodli na podmínkách smlouvy. Nebo ještě nebyly rozhodnuté a já nechtěl čekat na květen, červen,“ řekl Zapletal ČTK. České hráčky na trhu nebyly. „Proto byla cesta jednoznačná - podívat se do zahraničí,“ vysvětlil.

Bývalý reprezentační nahrávač loni v létě nahradil Jiřího Teplého, jenž po bezmála 30 letech a pěti extraligových titulech opustil trenérský post ze zdravotních důvodů.

Hanačky letos obhájily Český pohár, ale v lize na medaile zaútočit nemohly. Než soutěž zastavil koronavirus, byly po základní části druhé o šest bodů za brněnskými Šelmami. Na play off už nedošlo.

Zapletal měl náhle o to více volna, protože koronavirus zavřel i základní školu ve Šternberku, kde zároveň učí. „Pandemie mi dala čas udělat mančaft,“ konstatoval.

Orvošovou, jež vybírá ze zahraničních nabídek, se pokusí nahradit Regla Graciaová. Druhou novou Kubánkou je smečařka Sulian Matienzová, jež dříve odehrála dvě sezony v Prostějově. Obě naposledy působily v Peru.

Nadšený je Zapletal z Brazilky Milly Camurcaové. „Nahrávačku jsem hledal pečlivě a myslím, že bude velkým přínosem do české ligy,“ řekl. Do Olomouce sedmadvacetiletá volejbalistka zamíří z brazilské superligy.

Útočí Gabriela Orvošová

Dres úřadujících mistryň bude nově oblékat také izraelské libero Katrina Zilbermanová a ze Šternberka s ní přišla i americká blokařka Olivia Kofieová. Prostějov za Olomouc vyměnila slovenská středová hráčka Nikola Stümpelová. Zbytek doplní mladé naděje.

„Ambice máme ty nejvyšší. Budeme chtít hrát Ligu mistryň. Uvidíme, jak to po nedohrané sezoně dopadne,“ řekl Zapletal. Nové hráčky osobně pozná až o prázdninách, společnou přípravu plánuje od konce července. Tato sezona byla ukončena bez udělení titulu. V té nové očekává, že se Olomouc bude znovu prát o trofeje hlavně se Šelmami a pražským Olympem. „A velkou neznámou bude Liberec,“ dodal.