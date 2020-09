Kružkov po dvou měsících dorazil do Ostravy. Beskydy začnou později

Ve čtvrtek konečně dorazil a připojil se k mužstvu. „Nyní řešíme poslední formality, aby mohl co nejdříve nastoupit,“ uvedl ostravský manažer Tomáš Zedník.



Zda bude moci hrát už v neděli, kdy Ostravští od 17.00 přivítají Kladno, zatím není jisté.

Frýdecko-místecký Black Volley Beskydy zasáhl covid-19, takže byl v karanténě. Ta dolehla i na Odolenu Vodu, v jejíž hale měli Beskydští rozjet sezonu. Utkání však museli odložit na 22. října. Pokud se nic nezmění, Black Volley první utkání odehraje v sobotu 26. září od 19.30 doma s Ostravou.

Oba týmy přitom vzájemným duelem završily přípravu na ligu, přičemž Ostravští vyhráli 3:1.

Ostrava za většinou přípravných duelů jezdila do Polska, kde mimo jiné vyhrála turnaj v Andrychowě po vítězstvích nad prvoligovými celky Krakovem 3:1 a Jaworznem 3:0.

„Jsou to docela silné týmy. Ale obzlášť pozitivní bylo, že jsme zvládali šest vyrovnaných koncovek,“ řekl blokař Václav Kotas, který se do mužstva vrátil po sezoně v druholigovém Volejbale Ostrava.

Jaká bude nadcházející sezona?

„Zrychlenější, protože začínáme už nyní, v září,“ odpověděl Jan Václavík. „Tomu jsme museli přizpůsobit přípravu. Dříve jsme se více věnovali kondici, ale tu jsme tentokrát spojovali s volejbalem.“

Libero Damian Sobczak po tom, co odešli nahrávač Blazej Podlesny a blokař Mariusz Marciniak, ani v příští sezoně nebude jediným Polákem v ostravském celku. Jeho krajanem je nahrávač Sebastian Matula ze Stalu Nysa.

„Doufám, že bude ještě lepší než kluci před ním,“ připomněl Sobczak jeho předchůdce Mateusze Biernata a Blazeje Podlesného. „Sebastiana jsem viděl hrát asi před pěti roky, když byl ještě mladý. Bylo na něm vidět, že bude dobrý nahrávač, ale nikdy mě nenapadlo, že bychom si někdy zahráli spolu.“

Sobczak, který začíná v Ostravě čtvrtou sezonu, doufá, že si tým dobře sedl. „A že naše výsledky budou lepší než v minulém ročníku ligy,“ dodal.

Ostatně vedení klubu stanovilo po základní části cíl umístění do šestého místa, což znamená přímý postup do play off.

Na play off pomýšlejí i Beskydští. Ti půjdou do extraligy s novým trenérem Jakubem Salonem a posíleni o reprezentační libero Milana Moníka, ukrajinského nahrávače Dmytra Dolgopolova, argentinského univerzála Bruna Romanuttiho a amerického blokaře Matthewa Augusta.