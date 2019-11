Nepřeceňoval bych to, komentoval vítěznou sérii kouč Karlovarska

Tým ukázal charakter. Ve druhé sadě, kdy už reálně hrozila ztráta setu, se na podání postavil kapitán Filip Rejlek. Vydržel tam dokud ze stavu 19:23 nebylo 24:23.

„Říkal jsem si, že nesmím zkazit a potom že se nesmím dostat na stav 23:24 a zkazit. Naštěstí se to nestalo, zkazil jsem až poslední, ale naštěstí mě kluci podrželi a dokončili jsme to společně,“ říkal Filip Rejlek do kamery České televize.

Druhý set byl klíčový. Po rychlém vedení Karlovarska se režie ujalo Kladno, vypracovalo si náskok 9:12 a Karlovarští si vzali oddechový čas, v němž trenér Novák musel zvýšit hlas.

Do koncovky se šlo za stavu 19:23 a kouč si bral další time out. „Dobře bráníme, jen jsme trochu povolili v útoku,“ uklidňoval Novák. A tak při podání Rejlka domácí otočili na 24:23.

První setbol Kladno odvrátilo, to se mu povedlo ještě dvakrát, následně odvracelo Karlovarsko a vše zakončil esem z podání Ticháček. Karlovarsko urvalo druhou sadu 29:27.

Byly to ale nervy, dlouho to vypadalo na kladenský úspěch. „Pustili jsme je do hry svými chybami, kdy jsme nebyli koncentrovaní. Chytili jsme balon a dávali si přednost, tyto situace nás hodně srážely na zem. Ale koncovkou jsme se vrátili a doufám, že už budeme zase šlapat,“ věřil Rejlek před třetím setem. Karlovarsko bylo v té chvíli na euforické vlně. „Z každé vlny se dá spadnout,“ varoval.

Naštěstí se tak nestalo, Vary si ve třetím setu vypracovaly náskok 14:8 a 18:12. V koncovce Kladno stáhlo na 22:20. Následně až 23:22. Ale po servisu Kladna do sítě proměnily Karlovy Vary hned první mečbol.

Na světě tak bylo šesté vyhrané extraligové utkání v řadě. S plným počtem bodů jsou bez ztráty sady v čele tabulky se čtyřbodovým náskokem před mistrovskými Českými Budějovicemi.

„Nepřeceňoval bych to, loni jsme začali podobně, ale potom se to Ligou mistrů začalo bortit. Začátek povedený, ale nepřeceňujeme jej,“ říká trenér Jiří Novák.

Karlovarsko v repríze finále play off předminulé sezony získalo první set hladce 25:14. „Start do zápasu nám vyšel na jedničku,“ pochvaluje si Novák.

V třetím setu už domácí svěřenci trenéra Jiřího Nováka komplikace nepřipustili a vyhráli 25:22. „Bylo to těžké, první set byl trochu z říše snů, fungovala nám obrana proti hře Kladna, která se od druhého setu trochu změnila. Kladno výborně podávalo a odtlačilo nás od sítě, nám poklesla útočná potence, proto ty dva sety byly takové vyrovnanější,“ řekl Jiří Novák.

Jeho trenérský kolega Milan Fortuník litoval především druhého setu, v němž Kladenští sahali proti favoritovi po vítězství. „Ztratili jsme ho hloupě, naprosto jsme ho zkazili. Ve třetím setu jsme to už honili na poslední chvíli. V útoku nám to skřípe, neděláme útoky lehce,“ uvedl.

Kromě extraligového vytížení, v sobotu hrají velmi těžký duel v Liberci, vstoupí volejbalisté Karlovarska i do pohárové Evropy. Ve středu 13. listopadu přivítají Vardar Skopje v předkole Challenge Cupu. A hned o další tři dny později, v sobotu 16. listopadu, přivítají v extralize doma celek Brna.