Karlovarsko odehrálo se Lvy další tiebreak. Teď už ale patřil Pražanům

„Po prvním setu a půl jsem si myslel, že jsme na dobré cestě. Potom Praha udělala jedno dobré střídání, které jim hru oživilo. Pak už to byl boj o každý balon a v koncovce tiebreaku byli šťastnější,“ zhodnotil utkání pro server volejbalové federace Daniel Pfeffer, kapitán Karlovarska.

Pražené museli v Karlových Varech dvakrát dotahovat. Na ztrátu úvodního setu, který domácí získali 25:22, zareagovali vicemistři výhrou 25:21 ve druhém, třetí ale stejným poměrem opět prohráli. Ve čtvrtém pak jasně dominovali 25:15 a lepší byli i v těsné koncovce tiebreaku. První mečbol si vypracovali za stavu 14:13, nakonec ale proměnili až třetí příležitost.

„Nám se počtvrté ze všech těch zápasů proti Praze stalo, že vedeme 2:0 nebo 2:1 a vždycky ten zápas, místo abychom ho zavřeli, tak ho necháme dojít do tiebreaku, kde rozhodla větší úspěšnost Prahy na servisu. A i když jsme bojovali do posledního balonu, tak jsme to prostě nedotáhli,“ dodává Jiří Novák, trenér Karlovarska. Pražany v zápase táhl Casey Schouten s 23 body, nejúspěšnějším hráčem domácích byl s 20 body Jakub Ihnát.

Druhý zápas série je na programu v pátek na hřišti Lvů Praha. „V pátek je nový den a budeme se snažit se připravit, abychom byli tentokrát lepší my,“ slibuje kouč Novák.