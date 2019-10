České Budějovice po první porážce dál hledají ideální sestavu

„Hráli jsme bezhlavě a nepomohli si ani blokem. Ostrava dohrávala bodové míče a v euforii dokráčela k zaslouženému vítězství. Musím jí k výkonu jenom pogratulovat. My musíme hrát jinak a čeká nás hodně práce, protože pokud bychom se prezentovali takovým výkonem jako v tomto zápase i nadále, měli bychom velké problémy,“ zlobil se hlavní trenér Českých Budějovic René Dvořák.

Hosté na ostravské palubovce prohrávali od prvních výměn zápasu. V první sadě vedli domácí chvílemi už o šest bodů, například 17:11. „Nezachytili jsme nástup Ostravy, domácí hráli výborně na servisu. My jsme se snažili do zápasu několikrát dostat. To se nám i párkrát povedlo, jenže pak nevynucenými chybami zbytečně ztratíme i dvoubodový náskok, který jsme si horko těžko vybudovali,“ mrzelo kapitána a blokaře Jihostroje Radka Macha.

Ani další dva sety nebyly jiné. Ostrava hrála a České Budějovice se jí snažily bodově dotáhnout. Jenže nedařilo se nikomu. Naopak Ostravě vycházela další podání a za stavu 18:13 směřovala k vítězství v zápase. I ve třetím setu měli domácí před koncovkou náskok pěti bodů 20:15. „Oni v každém setu přidali šňůry na servisu a to nás dost sráželo, psychicky jsme byli pořád dole. Na jejich nasazení a herní projev jsme nedokázali odpovědět, nemohli jsme se nad ně dostat,“ doplnil Mach. Byť se to nemusí zdát, Radek Mach si i na pondělní porážce uměl najít pár pozitivních věcí.

„Je vlastně dobře, že jsme si to mohli odžít takto na začátku sezony. Každý tým potřebuje zažít studenou sprchu, aby se dozvěděl, kde to skřípe. Jsem docela i rád, že taková porážka přišla už teď. Protože stále hledáme optimální šestku a chceme, aby dostávali všichni hráči čas na hřišti. Můžeme to tedy brát jako zkušební období, kdy musíme zjistit, jak se kdo v týmu chová v jakých situacích,“ vysvětlil Mach.

V neděli hraje Jihostroj ve Frýdku-Místku s nováčkem extraligy, a to od 19 hodin. Frýdecko-místecký tým VK Beskydy je na osmém místě. A na Moravě mužstvo zůstane. Hned následující den zamíří Jihočeši na zápas na palubovku čtvrtého Brna, kde se začíná v 18 hodin.