Sedláček o zápasech v Lize mistrů: V koncovkách setů nás srazily hloupé chyby

Ani bojovný výkon proti jednomu z nejlepších evropských klubů však nestačil. České Budějovice tak mají za sebou první dva zápasy v evropské soutěži, ale zatím neuhráli ani set. V Německu s celkem z Lüneburgu prohráli 0:3 (-24, -20, -15) a pak doma tím samým výsledkem padli s polským Węgielem (-19, -27, -28).

„Je škoda nejen toho druhého, ale i třetího setu. Hlavně proto, že jsme si to prohráli sami. Proti takovým týmům moc šancí, abyste si urval set, není. A nám chyběl opravdu kousek,“ mrzí blokaře Jihostroje Olivera Sedláčka. Na jeho útoky středem sítě se v koncovkách obou sad domácí celek hodně spoléhal.

Liga mistrů Další zápasy Las Palmas – Jihostroj 13. 12.

Węgiel – Jihostroj 20. 12.

Jihostroj – Lüneburg 9. 1.

Jihostroj – Las Palmas 17. 1. Pozn.: Domácí duely začnou v 17.00.

„Neproměněné setboly nebyly až tolik dané tím, že oni jsou skvělý tým. Při rozhodujících rozehrách jsme udělali hloupé chyby. Byla to čistě naše kravina, naše nedorozumění. Pořád se sehráváme, máme v týmu spoustu různých národností, takže tam asi sehrála svou roli i špatná komunikace mezi námi. Máme se tedy z čeho poučit,“ přidává 201 centimetrů vysoký hráč.

To první mezinárodní porovnání sil vyznělo pro Jihostroj mnohem jednoznačněji než domácí utkání s polským celkem. Německý Lüneburg ve své hale příliš šancí českému soupeři nedal.

„Zatím moc neumíme hrát venku, ať už je to česká extraliga, nebo Liga mistrů. V prvním setu v Německu jsme podle mě předváděli pěkný volejbal až do koncovky, ale pak to nějak uvadlo. Možná nám chyběl lepší emoční výkon, a ani volejbalově to nebylo ono. Ale doma je to něco jiného. Hrajeme uvolněněji, jsme lepší na servisu. Snad se naše venkovní výkony zlepší tím, že budeme pořád hrát a hrát a zvykat si na jiné prostředí,“ přeje si Sedláček.

Třetí zápas v evropské soutěži čeká na Jihostroj přesně za týden ve španělském Las Palmas. Tam Jihočechy vyzve i jejich bývalý nahrávač Miguel de Amo. Už zítra má ale na programu domácí extraliga šlágr kola. Pražští Lvi, lídři domácí nejvyšší soutěže a úřadující mistři, na své palubovce vyzvou právě České Budějovice. Utkají se první a druhý tým tabulky.

Útočí českobudějovický volejbalista Stijn van Schie.

Ani pak si volejbalisté Jihostroje moc neoddechnou, protože nejvyšší soutěž pokračuje v sobotu jedenáctým kolem. První polovinu základní části uzavře utkání, ve kterém Jihočeši přivítají Ústí nad Labem. A ve sportovní hale jsou velice silní, neztratili tu v extralize zatím ani jeden set.

„Zatím se cítím fajn, to musím zaklepat,“ říká Oliver Sedláček, který odehrál devět extraligových zápasů a oba duely v Lize mistrů. S Taylorem-Parksem dostává právě on šanci v základní sestavě.

„Únava už je trochu znát, ale zdravotně jsem v pořádku. To je pro mě důležité. I v týmu je většina kluků zdravých, proto doufám, že to vydrží co nejdéle. Sice jsem rád v herním zápřahu, ale všeho moc škodí. Teď je v podstatě skoro pořád ve čtvrtek a v sobotu zápas, do toho se vměstná Liga mistrů. Pak už je toho docela dost. Kdyby to šlo bez cestování, bylo by to fajn. Cestování já nemusím, protože kolikrát vám to ubírá víc energie než samotné tréninky,“ směje se budějovický blokař. Sám si také pochvaluje, jak se tým pomalu herně zvedá. „Trošku jsem se na začátku sezony bál, protože máme tolik národností a přeci jen je to něco nového. Není tam ale ani jeden kluk, který by nezapadl do party. Volejbalově se zlepšujeme každým zápasem,“ těší Sedláčka.