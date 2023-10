Dvě Češky na Turnaji mistryň? Šance se snižují, hrozí z krize vzkříšená Řekyně

Pozvánku už mají jistou Aryna Sabalenková, Iga Šwiateková, Coco Gauffová, Jelena Rybakinová a Jessica Pegulaová, o zbylé tři pozice se reálně ucházejí čtyři tenistky.

Vondroušová se drží na šestém místě, Muchová je těsně osmá, jenže ani jedna nemůže těžit z aktuálně probíhající akce v Pekingu.

Wimbledonská šampionka Vondroušová z posledního letošního podniku WTA 1000 v neděli překvapivě vypadla už v prvním kole, finalistka Roland Garros a semifinalistka US Open Muchová se ve startovní listině vůbec neobjevila.

Boj o Cancún průběžné pořadí po 2. říjnu 2023 1. Sabalenková

2. Šwiateková

3. Gauffová

4. Rybakinová

5. Pegulaová

6. Vondroušová 3671

7. Džábirová 3660

8. Muchová 3650

9. Sakkariová 3040 Prvních pět má účast jistou, kvalifikuje se osm

A tak útočí rozjeté soupeřky.

Tunisanka Uns Džábirová minulý týden ovládla menší podnik v Ning-po a v pondělí zvládla i vstup v Pekingu, čímž o jedenáct bodů odsunula Muchovou na osmou příčku. Na Vondroušovou k pondělku deset bodů ztrácela.

A zatím devátá hráčka sezony Maria Sakkariová, která za touto trojicí zaostává o zdánlivě propastných 600 bodů, se nadechuje k mocnému finiši.

O víkendu přidala semifinále v Tokiu k předcházejícímu triumfu na „tisícovce“ v Guadalajaře.

Před tímto titulem přitom vyhrála jen dva ze sedmi zápasů a po vyřazení v prvním kole US Open v slzách přiznala, že kvůli vyhoření zvažuje, že si vezme přestávku.

Poté, co v Mexiku trudné období rázně utnula, prohlásila: „Snad se na WTA Finals dokážu kvalifikovat. Sice tím nejsem posedlá, protože když se mi to nepovede, budu mít delší pauzu, ale bylo by to úžasné.“

Maria Sakkariová se raduje na turnaji v Guadalajaře.

Nejspíš i díky odlehčenému přístupu nyní Řekyně sbírá štědré porce bodů a hrozí, že jednu z Češek z listiny pro Cancún vystrnadí.

Hodně napoví, jak se jí bude dařit v Pekingu, kde po volném losu v úvodním kole začíná v úterý proti Lindě Fruhvirtové.

Příští týden pak v Čeng-čou proběhne poslední letošní turnaj WTA 500, zbylé příležitosti obstarají už jen menší podniky.

Jdou i přes bolest

Zmíněné čtyři tenistky budou muset v závěru dlouhé a náročné sezony vymáčknout poslední zbytky energie, aby si vstupenku na honosnou sešlost, která v Cancúnu odstartuje 29. října, zajistily.

Minimálně jedna Češka by se mezi osmičku vyvolených vejít měla, že se kvalifikují obě, vypadá momentálně krajně nejistě.

Jak moc vidina možného startu pro všechny zainteresované znamená, ukazuje i Vondroušová, která se do Asie vydala měsíc po vypadnutí ve čtvrtfinále US Open.

V závěru svého působení v New Yorku se potýkala s bolavou rukou, v neděli v Pekingu si paži stále osahávala. Nepůsobila příliš svěže a nadějně rozehrané první kolo s Ukrajinkou Anhelinou Kalininovou ztratila ve třech setech. Jelikož hraje o body, prestiž i štědré odměny, rve se ze všech sil.

V podobné situaci se ocitá i Muchová, která je taktéž znavená z předcházejících měsíců. Jak v pondělí pro iDNES.cz uvedl její kondiční kouč a fyzioterapeut Jaroslav Blažek, turnaj v Pekingu vynechala, protože potřebovala doléčit namožené zápěstí z grandslamu v New Yorku. Představit by se měla příští týden v Čeng-čou.

Tam se bude nejspíš definitivně rozhodovat, kdo obsadí šestou, sedmou a osmou pozici a na koho zbyde nepostupová devítka.

O teoretickou šanci na Turnaj mistryň v pondělí po porážce ve druhém kole v Pekingu přišla 11. tenistka sezony Petra Kvitová.

O den dřív se v čínské metropoli rozpadly i poslední naděje Barbory Krejčíkové, šampionky nedávné akce v San Diegu. Do Mexika se však vypraví za čtyřhrou s parťačkou Kateřinou Siniakovou.

Početná účast krajanek na Turnaji mistryň však znamená starosti pro národní tým v Poháru Billie Jean Kingové, do kterého reprezentantky vstoupí v Seville jen dva dny po konci soubojů v Cancúnu a v němž mají nejvyšší ambice.

České tenistky zkrátka zažívají mimořádnou sezonu a v závěru ji budou chtít ještě vyšperkovat.