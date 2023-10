Místo postupu diskvalifikace. Australan napálil míček rozhodčímu do obličeje

Kdyby utkání vyhrál, dostal by se poprvé v kariéře do hlavní soutěže podniku ATP 1000. První set proti Italovi Stefanovi Napolitanovi ovládl po hodině a osmi minutách v tiebreaku, do zkrácené hry se hráči dostali rovněž v druhé sadě. I v té měl navrch australský tenista, když se při vlastním podání dostal do vedení 6:5.

Po odpalu se Polmans přesunul k síti, chytrý bekhend soupeře ale nezpracoval čistě a nabídl Italovi další šanci. V záchvatu frustrace naštvaně mrskl do míčku, který skončil v obličeji umpirového rozhodčího.

TeIegrammiDiTennis @TelDiTen Il video del momento che è costato la squalifica a Marc Polmans e il conseguente ingresso di Napolitano nel main draw di Shanghai.



Australan, jenž zažívá průlomovou sezonu, kdy během roku poskočil z osmé stovky pořadí až na 140. příčku, moc dobře věděl, co ho čeká. Místo radosti z postupu tak smutnil z bizarní diskvalifikace. A s jistotou se nevyhne ani peněžitému trestu.

Stejný incident předvedl v roce 2017 i kanadský tenista Denis Shapovalov, jenž během rozhodujícího daviscupového zápasu proti Británii napálil rozhodčímu míček přímo do oka. Za nedbalé chování musel tehdy zaplatit sedm tisíc dolarů (cca 176 tisíc Kč).

Diskvalifikaci si za podobný čin v roce 2020 vysloužil i Novak Djokovič, Srb tehdy na US Open neúmyslně trefil čárovou rozhodčí.

K Polmansově skandálu se na sociální síti X okamžitě vyjádřil i známý provokatér Nick Kyrgios. „Jsem zvědavý, jakou pokutu dostane. Když uvážíme, že já zaplatil za protřepávání lahve v Queensu patnáct tisíc liber,“ napsal.