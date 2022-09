Linda v říši divů. Hvězdička čelila šampionce: Hnala mě, kdykoliv mohla

Za devatenáct minut svítilo na obrazovce skóre 0:6. Z tribun zazněl vlažný potlesk pro někdejší světovou jedničku a Fruhvirtová rázovala na toaletu.

Během přestávky se nadechla, vrátila se troufalejší, agresivnější. Předváděla, proč se z kvalifikace protáhla až do druhého kola. A proč v ní mnozí znalci vidí budoucí hvězdu.

Třebaže mazačka Muguruzaová její pokus o povstání nakonec potlačila, Fruhvirtová nebude New York opouštět zklamaná.

Honosná aréna, slavná rivalka... Jaký to na vás udělalo dojem?

Samozřejmě je velká zkušenost zahrát si proti takové šampionce na druhém největším stadionu v areálu. Začátek byl těžší. Nečekala jsem, že mi zabije každou šanci, kterou jí nabídnu. Jakmile jsem rozehrála výměnu, už jsem běžela. Rozdíl byl taky v servisu - mně se nedařil, ona měla hodně dobrý den.



Skóre rychle narůstalo. Zůstávala jste v klidu, nebo se o vás pokoušela panika?

Samozřejmě není příjemné takhle prohrávat. Ale nepanikařila jsem. Věděla jsem, že přijde moment, kdy se vývoj začne otáčet. Jenom jsem se nemohla chytit. Nedostala jsem se do rytmu, do laufu, do tlaku. Pak jsem si vzala pauzu a už to vypadalo jinak.



Co vám letělo hlavou při přestávce mezi sety?

Snažila jsem se uklidnit. Říkala jsem si, že si to ještě půjdu užít. Každý den si nezahrajete na takovém stadionu. Chtěla jsem si to užít od začátku, ale ona na mě bohužel dost vlítla. Chtěla jsem pak chytit hned první game na servisu, přebírat iniciativu, aby mě tolik netlačila.

Linda Fruhvirtová během druhého kola US Open.

Což se povedlo, že?

Start byl lepší, najednou se hrálo a všechno běželo jinak. Ona už netrefovala tolik prvních podání. Druhý set mě hodně mrzí, protože jsem měla 4:1 a 40-0. O moc líp rozjetý už jsem ho mít nemohla. Škoda, no. O pár míčků mi utekl. Ještě jsme mohly jít na 5:5, měla jsem další brejkboly. Ale co se dá dělat?



Co vám napověděla druhá část utkání? Že špičková úroveň není tak daleko? Že ještě něco potřebujete doladit?

Určitě je příjemné vidět, že jsem byla blízko. Kdybych měla trochu víc štěstí, udělala ještě jeden fiftýn a utrhla se na 5:1, její šance na zisk druhého setu by byla skoro nulová. Ale... Samozřejmě jsem viděla prostor pro zlepšení. Ona mi dala eso, když potřebovala. Hnala mě při každém balonu, kdykoliv mohla.



Jak hodnotíte celé vaše představení na US Open?

Byl to zatím můj nejúspěšnější dospělý grandslam a super start do betonové sezony, která tu pro mě začala. Těším se, že na něj navážu. Ještě nevím přesně, kam se vydám. Teprve si sedneme a uděláme program na příští týdny. Turnaje jsou všude možně - na ITF i WTA Tour, takže na výběr je.