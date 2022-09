Jasné derby. Kája mě smetla, pravila Bouzková. Ale omezovalo ji zranění

New York (Od našeho zpravodaje) - Co se děje? Tenistka Marie Bouzková přece obvykle používá jednoručný bekhend jen výjimečně. V mači s krajankou Karolínou Plíškovou ve druhém kole US Open ovšem nebušila do míčů jako jindy. Soupeřka si po chvíli všimla, že není v pořádku. I proto ji přemohla snadno 6:3, 6:2. Teď jde Plíšková na rivalku, jejíž chování na dvorci považuje za poněkud hysterické.