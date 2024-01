Tenisté do čtvrtfinále United Cupu nepostoupí, Lehečka prohrál s Djokovičem

Výběr kapitána Davida Škocha si zkomplikoval pozici sobotní porážkou s Čínou 0:3. Pro zachování teoretické naděje musel dnes zvítězit bez ztráty utkání. To se ale nepovedlo.

Dvaadvacetiletý Lehečka nastoupil proti vítězi 24 grandslamových titulů Djokovičovi poprvé. V prvním setu držel krok jen v úvodu, od stavu 1:1 prohrál pět gamů.

Ve druhé sadě ale Lehečka hru vyrovnal. Smazal manko 1:3 a čtyřmi gamy za sebou vývoj otočil. Djokovič si ještě vynutil tie-break, v něm ale mladoboleslavský rodák zvítězil 7:3.

Novak Djokovič v utkání United Cupu proti Jiřímu Lehečkovi.

Djokovič si vyžádal pauzu na ošetření a v rozhodující třetí sadě znovu dominoval. Dvakrát vzal Lehečkovi servis, získal náskok 5:0 a duel zakončil prvním mečbolem.

„Nakonec se mi to podařilo uhrát,“ řekl na kurtu Djokovič, jehož limitovalo bolavé zápěstí. „Není to poprvé ani naposledy. Tyhle věci se stávávají. Musíte to prostě zvládnout a vyřešit. Uvidíme, co bude dál,“ řekl Djokovič.

Wimbledonská vítězka Vondroušová zvládla proti 121. hráčce světa Danilovičové roli favoritky. V prvním setu prolomila dvakrát soupeřčin servis a ujala se po 35 minutách hry vedení.

Markéta Vondroušová v utkání United Cupu.

Dvaadvacetiletá Srbka se poté zlepšila a druhou sadu získala díky dvěma brejkům. Na začátku třetího setu vedla po dalším prolomeném servisu Vondroušové 1:0. Sokolovská rodačka však pěti hrami za sebou definitivně zlomila odpor soupeřky a po více než dvou hodinách zužitkovala druhý mečbol.

United Cup smíšených týmů se hraje druhým rokem. Vedle podílu z dotace ve výši 10 milionů amerických dolarů (zhruba 223 milionů korun) bojují hráči a hráčky také o body do žebříčků ATP a WTA. Titul obhajují Američané.

Soutěž tenisových družstev United Cup v Austrálii (tvrdý povrch): Skupina E:

Česko - Srbsko 1:1 po dvouhrách

Vondroušová - Danilovičová 6:1, 3:6, 6:3,

Lehečka - Djokovič 1:6, 7:6 (7:3), 1:6. Skupina B

Chile - Řecko 2:1

Saguelová - Sakkariová 0:6, 1:6

Jarry - Sakellaridis 6:3, 3:6, 7:5,

Barrios Vera, Saguelová - S. Tsitsipas, Sakkariová 6:7 (5:7), 6:3, 10:6.

Tabulka skupiny B: