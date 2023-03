Siniaková vstoupila do turnaje v Indian Wells výhrou nad Niemeierovou

Turnaj mužů a žen v Indian Wells tvrdý povrch Muži (dotace 10,143.750 dolarů)

Dvouhra - 1. kolo:

McDonald (USA) - Krajinovič (Srb.) 6:3, 6:0

Draper (Brit.) - Riedi (Švýc.) 6:1, 6:1

Wawrinka (Švýc.) - Vukic (Austr.) 6:4, 1:6, 6:1

Struff (Něm.) - Halys (Fr.) 1:6, 6:3, 6:3

Kokkinakis (Austr.) - Holt (USA) 6:4, 6:1

Shelton (USA) - Fognini (It.) 6:4, 6:1 Ženy (dotace 8,8 milionu dolarů)

Dvouhra - 1. kolo:

Siniaková (ČR) - Niemeierová (Něm.) 7:5, 6:4

Gračovová (Rus.) - Bonaventureová (Belg.) 6:2, 6:2

Gálfiová (Maď.) - Collinsová (USA) 6:4, 6:4

Mariaová (Něm.) - Paoliniová (It.) 7:5, 6:1

Peraová (USA) - Bronzettiová (It.) 7:5, 4:6, 6:3