Siniaková zůstává deblovou jedničkou a říká: Češky můžou hrát s kýmkoliv

„Jak jsem ležela, uvědomila jsem si, že je kurt hrozně horký. Chvíli jsem nemohla vstát, ale nakonec je všechno v pořádku.“

Ano, v nejlepším pořádku. Siniaková s Krejčíkovou na Australian Open vyřadily Belgičanku Mertensovou s Běloruskou Sabalenkovou, příslušnice singlové Top 20, 2:6, 6:2, 6:3 a postoupily do čtvrtfinále.

Loňské šampionky Roland Garros a Wimbledonu mají našlápnuto k dalšímu velkému tažení.

Jak těžká byla dnešní zkouška?

Hodně. Nezadařil se nám nástup, takže si vážím toho, že jsme bojovaly, spolupracovaly a výsledek otočily.

Jak se vám to povedlo?

Stále jsme se soustředily, stačily něco vymyslet a jedna druhou jsme povzbuzovaly, že jsme lepší deblistky než ony.

Je cenné vítězství nad dvěma výtečnými singlistkami?

Je. Snažíme se víc hrát deblově, nevracet míče odzadu jen křížem. Samozřejmě je super porazit Sabalenkovou, která jde hodně nahoru. Zároveň bych si na ni věřila i ve dvouhře. Někdy spolu trénujeme. Rozdíly v zápasech jsou často drobné.

Pojistila jste si tu pozici deblové jedničky, co to pro vás znamená?

Vážně? Žebříček jsem nekontrolovala, ale bylo by to fajn.

Snažíte se prosadit hlavně ve dvouhře, vážíte si přesto svého pobytu na vrcholu?

Asi bych si ho měla vážit víc! Prožívám singla a neuvědomuju si, že jsem číslo jedna na světě v deblu. S Bárou to klape, čím déle to vydrží, tím víc budu nadšená.

Vnímáte, že jsou dva ryze české páry ve čtvrtfinále, stejně jako singlistky Petra Kvitová a Karolína Plíšková?

Ano, určitě je z našeho pohledu turnaj vydařený. Čím víc se nám daří, tím líp pro nás. Aspoň všichni vidí, jak tenis umíme.

Překvapilo vás, že postupují i Barbora Strýcová s Markétou Vondroušovou, které se na dvorci sešly až tady?

Možná to dokazuje, že my Češky můžeme hrát s kýmkoliv. Holky jsem hrát neviděla, ale vím, že Bára je skvělá deblistka. Dobře čte hru. V prvním kole s Markétou porazily třetí nasazený pár, chytily se. Kdybychom na sebe narazily v semifinále, aspoň by pak jeden český tým hrál o titul.