Tati, končíš! Keninová už nebude trénovat s otcem, hledá nového kouče

Keninová to oznámila na instagramu před nadcházejícím turnajem v Římě. „Nebylo to snadné rozhodnutí, prožili jsme spolu spoustu úžasných chvil a zažili úspěchy. Vždycky budu tátovi vděčná za to, co obětoval, a za to, že mě dostal tam, kde jsem teď,“ napsala.

Světová čtyřka v únoru při pokusu o obhajobu premiérového grandslamového titulu vypadla už ve 2. kole s Kaiou Kanepiovou. O týden později musela na dalším turnaji v Melbourne spolknout těžkou prohru s Olivií Gadeckiovou, jež tehdy figurovala v žebříčku WTA až v sedmé stovce.

Poté se Keninová podrobila operaci slepého střeva a ani po návratu se jí nedaří vrátit se na vítěznou vlnu. V Miami uhrála jeden zápas, v Charlestonu a ve Stuttgartu se loučila hned po prvním duelu.