Porážka ve finále? Vidím jen pozitiva a věřím svému tenisu, hlásí Korda

Korda se hned na první akci roku blýskl výtečnou formou.

I když dosud vyhrál na okruhu ATP jen tři zápasy, všechny na loňském Roland Garros, kde se probil do osmifinále, postoupil na podniku v Delray Beach do boje o trofej.

„Ještě jsem si úplně neuvědomil, jak dobře jsem tento týden hrál a jaké skvělé zápasy jsem odehrál. Hrál jsem proti opravdu dobrým hráčům, z čehož pro mě plynou jen samé dobré věci,“ pochvaluje si nadějný tenista.

Na cestě pavoukem vyřadil mimo jiné nasazené krajany Paula a Isnera, v semifinále zdolal Brita Norrieho a přemožitele poznal až ve finále, kde nestačil na 35. hráče světa Hurkacze.

„I tak je ale celý turnaj pro mě velké plus,“ zopakoval Korda, syn bývalého šampiona Australian Open Petra Kordy, svůj pozitivní přístup.

Během pozápasové tiskové konference se usmíval a hýřil dobrou náladou. Výsledky mu totiž ukazují, že na tenisový vrchol kráčí správným směrem.

Finále v Delray Beach jej ze 119. místa žebříčku posune ještě o kousek blíž první stovce pořadí, což je pro každého tenistu v jeho věku vytoužená meta.

„Průlom do první stovky by pro mě samozřejmě byl velkou věcí,“ přiznává Korda. „Stejně tak chci být stálým hráčem na takovýchto turnajích, zvyknout si na atmosféru a kvalitní soupeře. Ale vše beru jako proces, stále mi je dvacet let, takže celý tento rok bude o učení a tvrdé práci.“

Během podniku na Floridě se mohl opřít o rodinnou podporu, přímo z hlediště mu fandili rodiče i sestry, které se profesionálně věnují golfu.



„Bylo skvělé vidět celou rodinu v lóži, už odmala jsem snil o tom, že budu hrát grandslamy a rodina mě bude povzbuzovat,“ prozradil Korda. „Představování těchto věcí pro mě vždy bylo speciální a když teď vidím, že se stávají skutečností, tak mi dochází, že celá ta tvrdá práce a všechen ten čas, který jsem vložil do toho, co mám rád, se konečně vyplácí.“

Další porce tréninkových hodin plánuje nahnat v Česku, vlasti svého otce, odkud pak zamíří na sérii turnajů kategorie challenger ve Francii.

„Doufám, že dál budu pokračovat na cestě, po které teď kráčím.“