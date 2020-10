Korda junior řádí: Jsem v sedmém nebi! Pomáhá i český machr na fyzičku

Co do výšky náleží k nemnoha tenistům, kteří se na 208 centimetrů vysokého Isnera nemusejí dívat vyloženě zespodu, i Sebastian Korda dorostl téměř na dva metry.

To jejich kariéry se ještě srovnávat nedají, oproti americkému veteránovi - aktérovi legendárního třídenního duelu z Wimbledonu a později tamnímu semifinalistovi - se on teprve na grandslamech učí orientovat.

Což neznamená, že nedokáže borce typu Isnera odstranit z cesty.

„Jsem v sedmém nebi,“ pronesl mladík reprezentující USA. „Jsem nadšený z toho, jak jsem hrál a jak jsem zůstal klidný až do posledního míče,“ řekl po triumfu v poměru 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.

Isner před duelem označil Kordu za velkou naději amerického tenisu. Na dálku ho hecoval tím, že mu má co vracet jakožto fanoušek hokejistů Carolina Hurricanes, neboť Korda junior naopak drží palce Boston Bruins, vítězům posledních dvou vzájemných sérií v play-off NHL. Také ocenil, jak Kordovi zázemí sportovní rodiny (rodiče tenisté, sestry golfistky) pomáhá ke správným návykům.

Prozřetelná slova.

Golfistky Jessica a Nelly Kordovy patří mezi absolutní světovou elitu.

Korda si totiž proti němu připsal největší výhru kariéry - a nehodlá brzdit.



„Snažím se dodržovat každý den svoji rutinu. Jsem šťastný, že můžu být tady v Paříži, těším se na každý zápas i na každý trénink. Jsem opravdu pozitivní naladěný,“ popisoval.

Už po 1. kole, které pro něj představovalo vůbec premiérové grandslamové vítězství mezi dospělými, sám popisoval, že se cítí fyzicky daleko lépe než v minulosti.

Proměna je to patrná: na ještě nedávno vyloženě chlapeckých končetinách (web ATP u něj udává výšku 196 centimetrů a váhu jen 77 kilogramů) přibývají svaly.

Díky směřují k Marku Všetíčkovi, českému expertovi na kondiční přípravu: ten roky cepoval Radka Štěpánka, působil i u Tomáše Berdycha a krátce u Karolíny Plíškové.

„Je to velká pomoc,“ oceňuje Korda. „Spolupracujeme spolu od listopadu, on je extrémně pozitivní člověk a tréninky s ním jsou velká zábava. Výsledky to jen potvrzují. Pomohl mi přestavět tělo do podoby, jakou jsem si přál.“

A s jakou se dají sbírat výhry i na Roland Garros dospělých. V další rundě ho čeká Španěl Pedro Martínez: pro Kordu ve stávajícím laufu jistě ne nepřekonatelný protivník.