Federer je bez bolesti a vrátit na kurty se chce na Australian Open

„Jsem na správné cestě. Dvě hodiny na kurtu s raketou teď ještě nemůžu být, ale už nemám bolesti. Další operace není potřeba,“ řekl devětatřicetiletý vítěz dvaceti grandslamů a bývalý dlouholetý lídr světového žebříčku.

Po únorovém prvním zákroku s pravým kolenem se chtěl Federer vrátit před Wimbledonem, ten i další turnaje ale byly kvůli pandemii koronaviru zrušeny. Kvůli problémům při rehabilitaci proto šel na další artroskopický zákrok a oznámil, že letos už hrát nebude.

„Jde to dobře, ale nemá cenu vyvíjet na sebe nějaký tlak. Na turnaje se vrátím, až budu stoprocentně fit. V současné době to vypadá, že to bude na Australian Open,“ dodal jeden z nejlepších tenistů historie v rozhovoru pro časopis Schweizer Illustrierte.