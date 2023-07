Turnaj WTA v Praze: Bouzková obhajuje, česká rozlučka Strýcové, bez Krejčíkové

Aktuální světová dvanáctka v tiskové zprávě organizátorů vzkázala: „Bohužel musím oznámit, že jsem se musela odhlásit z turnaje Livesport Prague Open, protože se mi zatím stále nepodařilo vyléčit zranění kotníku, kvůli kterému jsem skrečovala zápas na Wimbledonu.“

Připomněla tak druhé kolo nedávného travnatého grandslamu, v němž za stavu 4:6 a 0:4 nedohrála duel s Ruskou Mirrou Andrejevovou. Loni na Prague Open vypadla v osmifinále, předloni podnik ovládla.

„Moc mě to mrzí, na turnaj jsem se extrémně těšila. V Česku hraji párkrát ročně a jsem ráda, když můžu hrát před českým publikem. Další plán je pro mě zatím nejistý. Budu dál pokračovat v léčbě a rehabilitaci a doufám, že se brzy dostanu do turnajového režimu.“

Roli nasazené jedničky na akci WTA 250 v areálu TK Sparta Praha tak převezme obhájkyně titulu Bouzková, 29. hráčka světového pořadí.

„Strašně se těším, bude zase super atmosféra,“ prohlásila na páteční tiskové konferenci. „Že jsem na domácím turnaji obhájkyně i nasazená jednička, pro mě bude nová a hezká zkušenost.“

Tenistka Marie Bouzková na tiskové konferenci před turnajem Prague Open.

Z loňského tažení nejraději vzpomíná právě na fanoušky a nástupy na kurt, při nichž tenistkám hrají oblíbené písničky. „To je krásný pocit, i diváci si ten moment užívají. Takže letos zase musím vybrat pořádnou písničku,“ směje se.

Naposledy se představila na Wimbledonu, z něhož vypadla v osmifinále s pozdější šampionkou Markétou Vondroušovou. Po krátkém volnu začala s přípravou na turnaj ve svém domovském klubu.

„Mám tady vždycky super zázemí, cítím se dobře, s přechodem na beton jsem neměla problém,“ přiblížila.

Do turnaje by ráda vstoupila v pondělí, podle původního odhadu by pro nejbližší podporovatele potřebovala dvacet vstupenek. Na páteční tiskovce si také prohlédla trofej pro letošní šampionku: tenisovou raketu z dílny kovářů z Třineckých železáren.

Miroslav Malý, ředitel turnaje Prague Open, předává květiny tenistce Marie Bouzkové.

Kromě Bouzkové budou na letošním Prague Open bavit české příznivce loňská semifinalistka a 59. tenistka žebříčku Linda Nosková, poslední domácí turnaj absolvuje šampionka nedávné wimbledonské čtyřhry Barbora Strýcová, která by měla startovat jen ve dvouhře.

Divoké karty do hlavní soutěže obdržely hráčky pořádajícího klubu TK Sparta Praha Lucie Havlíčková a Barbora Palicová, do kvalifikace pak finalistka wimbledonské juniorky Nikola Bartůňková, Tereza Valentová a Dominika Šalková.

Naopak původně přihlášené ruské a běloruské hráčky se na turnaji neukážou, tuzemská cizinecká policie jednu z Rusek ve čtvrtek večer zadržela na pražském letišti, ostatním organizátoři doporučili, ať na podnik necestují.

Miroslav Malý, ředitel Prague Open, v pátek uvedl: „Na turnaj jsme připraveni, snažili jsme se ještě navýšit kapacitu pro diváky, letos máme 2500 míst oproti loňským dvěma tisícům, areál celkově pojme tři tisíce osob. Na finále je z 95 % vyprodáno.“

Los hlavní soutěže proběhne v sobotu ve 14:00, Bouzková by měla nastoupit v pondělí, Strýcová v úterý odpoledne. „Absence Báry Krejčíkové je samozřejmě velká ztráta, ale se startovním polem jsem spokojený. Hrát budou Maruška Bouzková, Bára Strýcová, Linda Nosková a mladé naděje, i pro ně turnaj pořádáme,“ doplnil Malý.