Bez Kližana jsou Slováci slabší, tvrdí Rosol před daviscupovým derby

V Davis Cupu se Češi a Slováci ještě nikdy neutkali, což ale neznamená, že by obě strany šly do neznáma. Naopak. V Bratislavě to u kurtu na začátku týdne vypadá jako na sešlosti bývalých spolužáků ze střední školy. Všichni se dobře znají.

„Na derby se těšíme. I Slováci se myslím těší na nás. Mají oslabený tým o Martina Kližana (musel na operaci s rukou a z týmu vypadl, pozn. red.), což víme, že žebříčkově není jejich nejsilnější hráč, ale je nevyzpytatelný. Nikdy nevíte, jestli bod přinese, nebo odevzdá,“ konstatoval po svém tréninku Lukáš Rosol. Do českého výběru se vrací po minulé absenci v Bosně a Hercegovině.

Slováci si na vás nachystali antuku. Jaká je?

Kurt je středně rychlý. Zatím si zvykáme na míče, na povrch, na prostředí. Všechno je v mezích.

Nominace týmů s umístěním hráče na ATP Slovensko: Andrej Martin (95.), Norbert Gombos (103.), Jozef Kovalík (120.), Filip Polášek (7. v deblu) Česko: Jiří Veselý (64.), Lukáš Rosol (179.), Zdeněk Kolář (224.), Vít Kopřiva (317.), Jonáš Forejtek (448.)

A vám se zde na tradičních challengerech daří, z Bratislavy máte i titul.

Na konci roku je to vždycky příjemný turnaj, blízko hranic, v hezkém prostředí. Mám tady dvě finále a nějaká semifinále. Sice se hraje na jiném povrchu, ale to nic nemění na tom, že se tady cítím dobře.

Je antuka na vás a Jiřího Veselého, dva vysoké a dobře podávající hráče, připravena pomalejší?

Den ode dne se mění. Záleží na tom, kdy se dohraje, jak se zalije vodou. Máte pravdu, že je možná pomalejší, ale mně to vyhovuje. Mám na všechno víc času. (úsměv)

Jak se hraje Pátek: od 16 hodin dvě dvouhry (na dva vítězné sety), hrají týmové jedničky proti dvojkám Sobota: od 17.30 nejdříve čtyřhra a pak dvě dvouhry. Proti sobě nastoupí jedničky a dvojky obou soupeřů. Pokud bude stav 3:0 nebo 0:3, mohou se kapitáni dohodnout na sehrání už jen jedné dvouhry. iDNES.cz nabídne podrobné online reportáže.

Je pro vás boj o postup do finálového turnaje Davis Cupu v Madridu velkým lákadlem?

Pro mě určitě. Je skvělé, že můžu být v týmu, protože reprezentovat je pro mě čest. Pokud to aspoň trochu vyhovuje mému programu a nerozbije mi to na půl roku turnajový rozvrh, chtěl bych hrát vždycky. Jsme v plné sestavě, budeme táhnout za jeden provaz a hlavně si jdeme první den (v pátek) pro dva body, což je pro nás, troufnu si říct, stěžejní. Uděláme pro to všechno.

Je vám stále ještě nový formát blízký?

Hodně lidí na to nadává. Je Laver Cup, ATP Cup, Davis Cup… tři různé soutěže, které by do budoucna mohly být spojeny do jedné. Ale v tom rozhoduje politika, peníze, to my hráči neovlivníme a ani do toho tolik nevidíme.

Je pro vás prožitek z dvoudenního Davis Cupu ochuzený, nebo jde o celý týden s týmem, který tak jako tak absolvujete?

Určitě bych preferoval hrát od pátku do neděle, na pět setů, jak to bývalo. Ať to má šmrnc, náboj. Ale je to jinak a my se tomu musíme přizpůsobit. Kdo se přizpůsobí líp, postoupí. Vnímal jsem Davis Cup vždycky jako velkou událost, které člověk během víkendu včetně křečí odevzdá všechno. Teď je to něco jiného, hraje se na dva dny a teoreticky tým, který nemá možnost rozdělit si síly, může strádat. Má to svá pro a proti. Berme to tak, jak to je.

Slováci fanouškům chystají dezinfekce V zemi, kde do úterního odpoledne nebyl hlášen jediný případ nakažení koronavirem, se daviscupový zápas Slovensko – Česko odehraje bez problémů i s diváky a bez závažnějších opatření. Organizátoři neobdrželi žádné doporučení nebo nařízení ani od slovenského ministerstva zdravotnictví, ani od Mezinárodní tenisové federace (ITF), která zápas zastřešuje. „Všechno běží v normálních kolejích, týmy trénují a připravují se na střetnutí,“ sdělil Ľubomír Páleník, sportovně-technický ředitel Slovenského tenisového svazu. Nad rámec běžných standardů najdou fanoušci v pátek a v sobotu za tribunami v hale víc tekutých dezinfekčních mýdel na ruce a přidávat se budou mýdla na toaletách. Čeká se plná aréna, tedy zhruba 4 300 diváků včetně těch z Česka.

Dá se očekávat hodně taktizování s nasazováním do zápasů?

Nedokážu odpovědět. Uvidíme, co bude v pátek, a podle toho se rozhodneme dál. Pro nás je stěžejní pátek. Máme kvalitně rozložený tým, dnes (v úterý) odpoledne začínáme hrát body, a to taky napoví, jak to komu půjde.

Zaregistroval jste na turnajích nebo při cestě do Bratislavy zvýšená opatření, týkající se koronaviru?

Nezažil jsem žádná taková. Pouze na cestě z Indie měli monitor, kterým měřili teplotu, ale nikdo nás neměřil z bezprostřední blízkosti. Člověk si umývá ruce, jí hodně vitamínů, snaží se posílit imunitu. To je tak všechno, co jde dělat. Samozřejmě se snažím nejezdit autobusy nebo metrem, nechodím do kina. Snažím se tomu vyhnout.

Dostali jste v rámci týmu doporučení, jak postupovat?

Z ATP a z ITF něco přišlo. Ale každý z nás i tak ví, co má přibližně dělat, aby se chránil. Nikdy sice nevíte, s kým přijdete do stylu, ale není to takový strašák, jak to teď v Česku vypadá. Uvědomuji si, že x lidí zemřelo, ale také se dost lidí uzdravilo. Zatím v Česku necítím takové ohrožení na životech, aby bylo nutné vykupovat obchoďáky.