Šafářová návrat nechystá, v Remeši si chce zahrát s neteří

„Tenis mě pořád baví, ale vracet se nechci,“ řekla Šafářová serveru iSport.cz po pozdvižení, které na sociálních sítích její přihláška na turnaj s dotací 25 000 dolarů vyvolala.

V Remeši v úterý nastoupí ve dvouhře proti Francouzce Yaroslavě Bartashevichové a večer ji čeká čtyřhra po boku neteře Emmy Dvořáčkové, dcery její starší sestry Veroniky. Tenisu se navíc věnuje také čtrnáctiletá Anna.

„Jsme tenisová rodina a se ségrou jsme si jednou zahrály debla. Teď už neteře dorůstají do věku, kdy hrají pěkný tenis, a chtěla bych si s každou zahrát deblíka a užít si to. Byla to taková hurá akce,“ vysvětlila Šafářová. „S dětmi bohužel není moc času se neteřím věnovat, ale snažím se jim pomoct, když to jde. Navíc je to pro nás i fajn výlet,“ vysvětlovala Šafářová, jež je ve Francii s oběma dětmi.

Do dvouhry se bývalá pátá hráčka světového žebříčku a deblová jednička přihlásila i kvůli tomu, že ji za dva týdny v Lucemburku čeká silně obsazený veteránský turnaj. „Za chvíli hraji legendy, proto jsem začala trochu trénovat. Takže si ťuknu i dvouhru, když už jsem tady,“ řekla Šafářová, jež od organizátorů v Remeši dostala divokou kartu.

Brněnská rodačka Šafářová hrála na WTA Tour zápas ve dvouhře naposledy v září roku 2018 v Québecu, kde prohrála s aktuální světovou sedmičkou Uns Džábirovou z Tuniska. Úspěšnou kariéru uzavřela v roce 2019 ve čtyřhře na Roland Garros. Poté se věnovala mimo jiné mateřství, s hokejistou Tomášem Plekancem má dceru a syna.

Na elitním okruhu Šafářová získala sedm titulů ve dvouhře a patnáct ve čtyřhře včetně pěti grandslamových. V roce 2015 postoupila do finále Roland Garros, v němž podlehla Sereně Williamsové, rok předtím ji porazila Petra Kvitová v semifinále Wimbledonu. Pětkrát vyhrála Fed Cup a získala bronzovou olympijskou medaili ve čtyřhře v Riu de Janeiro.