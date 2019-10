Když fandí jen blízcí. Jak Češky prožívaly půlnoční tenisové derby

Skóre 6:2, 1:6 a 10:5 v supertiebreaku zní docela divoce. Důvod? Síla na obou stranách. „Katka s Bárou jsou skvělý tým, ve druhém setu se hrozně zlepšily. Ale v koncovce jsme my zahrály… Drzeji? Prostě jsme tam uhrály lepší body,“ líčila Strýcová.

S tchajwanskou parťačkou Sie Šu-wej se tak staly po dvou duelech jistými vítězkami skupiny. Na závěr roku, který pro českou veteránku může být posledním v kariéře, mají v kapse semifinále WTA Finals.

„Což je skvělé,“ raduje se Strýcová. „Jsem hrozně ráda, že jsme se po Wimbledonu znovu nastartovaly. Cítím z nás ne pohodu, ale dravost, chuť jít za vítězstvím. Na našem přístupu se příště nic nezmění ani s jistotou postupu. Každý zápas chceme zvládnout - a hlavně odehrát tak, jak bychom měly.“

V Číně vykukují paradoxy na každém rohu, na ten tenisový si ale bohužel všechny účastnice pomalu už zvykly. Na vrcholné akci roku jsou návštěvy prachbídné.

„Ale to jsme asi očekávaly. Už to moc neřeším,“ líčila Siniaková. „A jejich lavička udělala hodně.“

Spojené česko-tchajwanské hlasivky skutečně dodávaly aréně Sports Bay Center aspoň nějaké decibely. A že se hodily!

„Máme tady ohromně velký tým, což je skvělé, povzbuzují výborně,“ oceňuje Strýcová. „Je to takové zvláštní, lidí moc není. Ale vy to nevnímáte, soustředíte se na zápas, na boj na kurtu. Dny nám celkově začínají třeba v pět odpoledne. Dlouho se spí a až večer všechno vypukne.“

Siniaková s Krejčíkovou třeba i napodruhé končily po půlnoci. „Minule jsem se dostala do postele ve čtyři ráno,“ říká druhá jmenovaná. I napotřetí to může být stejné - a proti dvojici Stosurová, Čang Šuaj si zahrají přímý souboj o postup.

Nikoli však zdeptané prohrou. Spíš s vírou ve vlastní schopnosti.

„Hrály jsme proti jednomu z nejlepších párů na světě,“ připomíná Krejčíková. „První set nám hrozně utekl, ve druhém jsme je naopak přehrávaly. Supertiebreak holkám vyšel prostě líp. Tam byly o trochu lepší, ale šlo o pár míčů. Jsme moc rády, že tady jsme, to je nejdůležitější. Všechno bereme hrozně pozitivně.“

Porada Barbory Krejčíkové (vlevo) a Kateřiny Siniakové.

Siniaková jen souhlasí: „Určitě bylo super, že jsme se dostaly po prvním setu nahoru. Já měla bídný servis, to se pak těžko pomáhá. Uteklo to o kousek, bohužel. Ale pořád jsme blízko postupu. Půjdeme do dalšího boje.“

Pokud by se měl duel se třemi Češkami opakovat, pak až ve střetu o trofej Martiny Navrátilové. Taková představa se pochopitelně líbí všem. „Potkat se ve finále, to by bylo super. A pěkně jim to vrátit!“ bojovně vyřkla Siniaková.

Soupeřka by jim to přála. „Doufám, že se tak stane. Holky hrají výborně, ale mají před sebou velmi těžký zápas,“ řekla Strýcová. Pokud by na odvetu došlo, snad už se nebudou muset o ruch starat jen jejich blízcí.