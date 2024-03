Alcaraz o drsné lekci od Dimitrova: Vyškolil mě jako třináctiletého kluka

Jelikož je Alcarazovi teprve dvacet, tak možná namítnete, že rozdíl sedmi let není tak výrazný. Nicméně talentovaný Španěl tento příměr použil hlavně proto, že musel hodně dlouho pátrat v paměti, aby si vzpomněl, kdy se na kurtu cítil jako začátečník.

„On hrál úžasný tenis, skoro perfektní,“ chválil o dvanáct let staršího Bulhara. „Nemohl jsem najít způsob, jak ho dostat do nepohodlné situace.“

Na dvorci trpěl pod palbou celkem 24 vítězných úderů soupeře, využil jediný z pěti nabídnutých brejkbolů. A nakonec za hodinu a půl utržil poměrně drsnou porážku.

„Cítím velkou frustraci, bylo to šílené,“ líčil druhý hráč světa na tiskové konferenci. „Mluvil jsem s týmem a říkal jsem, že nevím, co mám dělat.“

Zatímco Alcaraz smutnil, že po čtvrtfinálovém krachu přišel o šanci na zisk takzvaného Sunshine Double, tedy ovládnutí Indian Wells i Miami v jedné sezoně, Dimitrov se usmíval.

Bulhar Grigor Dimitrov slaví postup do semifinále turnaje v Miami.

„Do zápasu jsem šel velmi soustředěný, měl jsem jasný plán, co musím udělat. Dokázal jsem určovat tempo a číst hru. Celkově jsem předvedl skvělý výkon, jsem rád, že jsem zvítězil ve dvou setech,“ připomněl, že ve druhé sadě ztratil vedení 4:1 a o cenném skalpu rozhodl až dvěma získanými gamy od stavu 4:4.

„Využil jsem každou příležitost, kterou jsem dostal. Po každém jeho druhém servisu jsem útočil, snažil jsem se ho dostávat do složité pozice,“ doplnil dvanáctý tenista žebříčku.

V semifinále se v noci na sobotu českého času utká s Němcem Alexanderem Zverevem, s nímž posledních sedm duelů prohrál. Porazil ho jen při premiérovém střetnutí v roce 2014.

Bulhar Grigor Dimitrov hraje bekhend ve čtvrtfinále turnaje v Miami.

„Ale to je jen číslo,“ odmítá, že by se nelichotivou statistikou příliš zaobíral. „Hlavně jsem moc vděčný, že jsem postoupil do semifinále, což je můj nejlepší výsledek na tomto turnaji.“

A pokud by prošel až do boje o titul, zajistí si návrat do elitní desítky světového žebříčku, v níž naposledy figuroval před šesti lety. Výhrou nad Alcarazem si letošní zápasovou bilanci vytáhl na 19:4, a tak by si opětovnou příslušnost mezi elitu jistě zasloužil.