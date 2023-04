ONLINE: Souboj týmových jedniček. Získá Krejčíková postupový třetí bod?

Česká jednička poslala tým do trháku díky výhře 6:4 a 6:3 nad Katarinou Zavackou. Proti hráčce ze třetí stovky světového žebříčku nepředvedla nejdominantnější výkon, ale radost z prvního reprezentačního triumfu jí nemohlo nic překazit. „Úžasný pocit,“ pravila po zápase.

Nyní vyzve Kosťukovou, se kterou se utkala už třikrát. Ve dvou případech se radovala Ukrajinka, ale poslední střetnutí v Tallinnu opanovala 7:5 a 6:3 rodačka z Ivančic.

Nejvýše postavenou ukrajinskou tenistku včera jasně udolala Markéta Vondroušová. Přesto má Kosťuková v Poháru Billie Jean Kingové kladnou singlovou bilanci šesti výher a dvou porážek.

Naopak Krejčíková je stále v záporných číslech po prohrách se Švýcarkou Bencicovou a Němkou Kerberovou v roce 2021.

Pokud česká jednička nezíská rozhodující třetí bod, nastoupí ve dvouhře Vondroušová proti Zavacké, se kterou by se střetla vůbec poprvé. V utkaní by byla jasnou favoritkou a mohla by ještě vylepšit úctyhodnou bilanci v týmové soutěži: z dvanácti utkání odcházela jen jednou jako poražená.

Do čtyřhry, která se pravděpodobně odehraje i v případě rozhodnutého stavu, jsou nahlášené Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Soupeřky prozatím zvolily sestavu Ljudmyla Kičenoková a Dajana Jastremská.

Přemění svěřenkyně Petra Pály nadějný náskok rychle v postup a vybojují tak třetí účast ve finálové fázi soutěže v řadě?

