Vondroušová strčila Pálu do bazénu. A přiznala: Občas jdu na lavičku naštvaná

Na dovádění mělo družstvo právo. Zvládlo klání ve skromných kulisách na neutrální půdě v Turecku. Zdolalo odhodlané soupeřky, k nimž se jinak chovalo ohleduplně a s respektem.

Vědělo o jejich strastiplné situaci zaviněné Putinovou válkou, vyjadřovalo jim podporu i soucit.

Barbora Krejčíková sice ve své druhé partii podlehla náhle vzkříšené Kosťukové 6:3, 1:6, 4:6, nicméně v pátek přispěla svým prvním singlovým bodem k vítězství a na pořadatele udělala dojem věnováním své odměny zdejším dětem postiženým nedávným zemětřesením.

Role hrdinky se poté znovu ujala Vondroušová, která si kurážně nakládá na ramena jakoukoliv tíhu. Věděla, že potřebuje porazit Zavackou, neboť v opačném případě by pak musela nastoupit do rozhodující čtyřhry.

„Ona hrála dobře, nad své poměry. Musela jsem se dost kousnout,“ líčila v rozhovoru s českými reportéry mač s výsledkem 6:3, 6:4. „Ze začátku jsem nechytila rytmus, ale postupně jsem se do něj dostala.“

Jak jste se ladila na partii, která vůbec nemusela přijít?

Od rána jsem nevěděla, jestli půjdu na kurt, nebo ne. Připravovala jsem se, že hrát budu. Ale doufala jsem, že to Bára dotáhne. Byla hrozně blízko.

Jenže závěr se jí nepovedl. Sama jste se záhy propadla do ztráty 0:3. Jak vám bylo?

Důležitý byl game na 1:3. Stav 0:4 už by bylo strašně těžké otočit. Opakovala jsem si, že chci zůstat v setu. Ona zase neservíruje tak skvěle, že by dávala esa, takže jsem cítila šanci.

Emoce jste si schovávala spíš pro sebe?

Nejsem úplně ten typ, co dělá nějaké divadlo. Spíš se potřebuju uvnitř hecnout a kousnout. Ale když si občas zařvu, myslím, že ze mě tréma trochu spadne.

Český tým pro utkání s Tureckem. Zleva Sára Bejlek, Markéta Vondroušová, Linda Nosková, Barbora Krejčíková a Karolína Muchová.

Závěr jste zvládla brilantně. Čistá hra. Eso. Ani po něm jste však nějak nekřepčila, že?

Po mečbolu se mi ohromně ulevilo. Lajnu jsem trefila tak napůl, takže jsme všichni koukali, co se vlastně děje.

Vaše reprezentační bilance je skvostná. Těší vás, že jste opět potvrdila svou znamenitou pověst?

Je super, že se mi to tady zase povedlo. Cítím podporu celého týmu. S kapitánem nám to na lavičce ladí. Dává jasné rady, které pomáhají. Když občas přijdu naštvaná, umí mě uklidnit a je pořád pozitivní.

Potřebovala jste zrovna dnes nějak chlácholit, když se vám úplně nedařilo plnit taktický plán?

Ani ne. Začátek byl takový blbý, trošku mě svazovala nervozita. Potřebovala jsem se chytit, soupeřka mi pomohla nějakými chybami.

Působíte coby vůdkyně party, která se nyní tvoří. Jak silná ve vás klíčí motivace zvednout tradiční trofej?

Veliká. Daří se mi. Týmové soutěže mám ráda. Sešly se nové holky, dorůstají nám další. Myslím, že máme šanci, a doufám, že jednou tu mísu vybojujeme.

Markéta Vondroušová a Karolína Muchová během tréninku na centrkurtu v v Megasaray Clubu.

Kdo vlastně při oslavách hodil kapitána do bazénu?

Já. (směje se)

Jak jste ho unesla?

On už stál na kraji, takže jsem ho jen popostrčila, což stačilo. Byl připravený, měl pod oblečením neopren. Teď asi všichni ještě půjdeme do moře. Měla jsem trochu křeče, takže se trochu zchladím a zaplavu si.