Zkušená dvojka válí. Strýcová s parťačkou si užívají návrat k tenisu

„Snad nebudu trapná,“ přála si Strýcová předtím, než se naplno vrátila do turnajového zápřahu. A v Madridu své přání perfektně naplňuje. Sedmatřicetiletá bojovnice sice ve dvou setech nestačila na Italku Elisabettu Cocciarettovou, navzdory prohře ale byla ze svého výkonu nadšená.

A ještě větší radost jí udělala souhra s parťačkou Šu-wej. Dvě souputnice spolu v roce 2020 madridský debl vyhrály, o rok dříve dokonce ovládly Wimbledon. Jejich cesty se ale na dlouhý čas rozdělily, Strýcová opustila okruh kvůli těhotenství a Tchajwanka potřebovala klid, aby se zotavila z táhlého zranění.

„V podstatě jsem jen byla doma a starala se o rostliny,“ vyprávěla Šu-wej. „Byla to pohoda.“ Strýcová zase pečovala o plavovlasého syna Vincenta, se kterým tvoří nerozlučnou dvojku. „Naučil mě trpělivosti, dřív jsem taková určitě nebyla,“ přiznala. „Měla jsem všechno naplánované, od rána do večera. Teď vůbec.“

Houževnatá Češka už v roce 2021 při Australian Open tušila, že rozhodně neplánuje skončit a pouze si dopřeje nutnou pauzu. „Prostě jsem chtěla odejít za vlastních podmínek a ještě si zahrát oblíbené turnaje,“ vysvětlila.

Nekompromisně si nastavila cíle, za kterými si šla. „Všechen čas na tréninku jsem využila naplno. Nechtěla jsem hrát každý den, abych Víňu neochudila o čas se mnou.“

Její odhodlání ocenila i druhá žena žebříčku WTA Aryna Sabalenková z Běloruska. „Bára nám dala víru, že i s dítětem se můžeme vrátit a soutěžit na vysoké úrovni,“ sdělila. „Až se jednou rozhodnu stát se matkou, asi se jí zeptám na pár rad, jak vše zvládnout.“

Strýcová chce kromě turnaje v Madridu zvládnout ještě akci v Římě a poté se přesunout na travnaté podniky do Birminghamu, Eastbourne a Wimbledonu. „Ráda bych nastoupila i v Praze, odletěla do Cincinnati a na US Open,“ doplnila.

Na newyorském grandslamu si Strýcová opět zahraje se Šu-wej. „Chci se nejdřív rozehrát ve čtyřhře, dostat se do zápasového režimu a pak uvidím, kdy se vrhnu i na singl,“ komentovala Tchajwanka.

Známá gurmánka si návrat na okruh užívá. Když v Madridu zrovna nebojuje po boku Strýcové, toulá se ulicemi a dopřává si tapas, známou šunku jamon iberico nebo chobotnici. „Cítím se svěží a mladá,“ pochvaluje si.

Další dávku energie může společně se Strýcovou nabrat ve středečním čtvrtfinále, ve kterém dvě sedmatřicetileté veteránky vyzvou kanadsko-americkou dvojici Leylah Fernandezovou a Taylor Townsendovou.