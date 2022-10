Krejčíková věří, že v Ostravě naváže na dobré výkony z Tallinu

Co byste k soupeřce řekla?

No (směje se), řekněte mi, s kým hraju...

S Shelby Rogers.

(Směje se) Vím, že je dobrá hráčka, ale to jsou tady všechny. Bude to těžký zápas, náročné, ale věřím, že s dobrým koncem pro mě.

Zatím jste se s ní neutkala. Co od souboje očekáváte?

Je to Američanka, betonářka, takže podmínky jí tady budou sedět. Ale jsem v docela dobré formě, hraju dobře. Těším se, že to bude hezký zápas.

Na rozlosování turnaje jste se nestihla podívat?

Ne, ale vím, jaké hráčky tady jsou. Viděla jsem je už v hotelu, na trénincích, na obědě. Jak vypadá pavouk se ani neplánuji dívat.

Jen ať víte – s Estonkou Anett Kontaveit, kterou jste porazila ve finále v Tallinu, se v Ostravě můžete potkat opět až ve finále...

No... to je ještě daleko. Hodně daleko (usmívá se).

V Tallinu i v Ostravě je tvrdý povrch. Jsou si podobné?

Ne, úplně jiné. Tady je pomalejší.

Turnaj v Ostravě živě Přímé přenosy mohou diváci sledovat na stanici O2 TV Sport i v multidimenzi na O2 TV Tenis. Od pátku doprovodí závěrečné duely i speciální studio.

Petra Kvitová říkala, že míčky létají hodně málo a oproti zápasům, které tady pamatujete z Fed Cupu, že jde o razantní zpomalení. Je to tak?

Péťa tady odehrála fedcupových zápasů více, já jen jeden, ale co si pamatuji, povrch byl mnohem rychlejší. Ale zase je pro mě velká výzva se s tím popasovat a zkusit předvést co nejlepší výkon. Musím být pozitivní. Věřím, že mi bude sedět, ale uvidí se to až v prvním utkání. První kola bývají nejtěžší.

Jste v závěru sezony už v psychické i fyzické pohodě?

Fyzicky se cítím dobře. Jsem zdravá, což musím zaklepat, to je nejdůležitější. Jsem ráda, že se mi po úspěších v deblu začalo zase dařit i v singlu. Dala jsem do toho hodně energie a snažila jsem se co nejlépe připravit, abych začala hrát dobře i ve dvouhře. Jsem ráda, že se mi to povedlo. Budu se snažit na to navázat.

Což je určitě vždy těžké po vyhraném turnaji...

Ano, ale budu se snažit předvést nejlepší výkon a nějak to dopadne. Těší mě, že mohu hrát doma, být tady v Ostravě, na kterou mám dobré vzpomínky z před dvou let, kdy jsem tady hrála. Byl to tady takový jeden z mých odrazových můstků do těch dobrých výsledků, které jsem měla. Mám to tady ráda. Těším se na fanoušky.

Nejlepší české tenistky jsou stejně jako vy v Ostravě. Jen vaše spoluhráčka ze čtyřhry Kateřina Siniaková hraje v Tunisku. Nezávidíte ji pláž a slunce?

(Usmívá se) Kdyby tady byla pláž, bylo by to fajn. Ale jsem Češka, ráda hraju doma. Nevyměnila bych to za Tunisko.