Alcaraz i Ruud končí, v Tokiu a v Astaně se jedničky ani neohřály

Světové trojce Ruudovi tak po zářijové porážce ve finále US Open s Carlosem Alcarazem nevyšel ani druhý asijský turnaj. Minulý týden v Soulu vyhrál pouze jeden zápas a vypadl ve čtvrtfinále.

V předchozím průběhu sezony nicméně Ruud získal tři tituly, postoupil do finále Masters v Miami a grandslamů Roland Garros a US Open a má jistou účast na listopadovém Turnaji mistrů v Turíně.

Turnaj mužů v Tokiu tvrdý povrch, dotace 2 108 110 dolarů Dvouhra - 1. kolo:

Munar (Šp.) - Ruud (1-Nor.) 6:3, 6:3

Kwon Sun-u (Korea) - De Minaur (6-Austr.) 6:3, 6:2

Evans (8-Brit.) - Albot (Mold.) 6:7 (3:7), 6:1, 6:4

Čorič (9-Chorv.) - Kokkinakis (Austr.) 6:4, 7:6 (7:4)

McDonald (USA) - Učida (Jap.) 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 6:3

Alcaraz v Astaně podlehl Goffinovi

Španělský tenista Carlos Alcaraz prohrál na turnaji v Astaně svůj první zápas ATP Tour v roli světové jedničky. Devatenáctiletý šampion US Open podlehl v 1. kole 5:7, 3:6 o dvanáct let staršímu Davidu Goffinovi z Belgie, jenž se do hlavní soutěže dostal až jako šťastný poražený z kvalifikace.

Alcaraz se po zářijovém triumfu na newyorském grandslamu stal nejmladší mužskou světovou jedničkou v historii a od té doby se představil jen v Davis Cupu, v němž si připsal výhru a porážku. V utkání proti 66. hráči žebříčku Goffinovi měl problémy se správným načasováním úderů, přišel pětkrát o servis a zápas prohrál za hodinu a tři čtvrtě.

Bývalý sedmý tenista žebříčku Goffin si připsal třetí výhru v kariéře nad aktuální světovou jedničkou. V letech 2017 a 2020 porazil Alcarazova krajana Rafaela Nadala.