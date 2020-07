Jde do tuhého, v sázce je Tokio. V peřejích začíná drsná kvalifikace

Je to už český evergreen. Tolik skvělých vodních slalomářů v této zemi pádluje. Tolik jich sbírá úspěchy na světovém fóru. Jenže pravidla olympijských her, která usilují o co největší snížení počtu sportovců, jsou nekompromisní.

Nikoliv tři lodě v každé kategorii, jak tomu je pravidelně na mistrovství světa či Evropy, mohou každou zemi reprezentovat.

Na hrách má právo startu vždy jen jedna.

Už na loňském světovém šampionátu v Seu vybojovali Češi postupové místo ve všech čtyřech kategoriích, tedy K1 a C1 muži a K1 a C1 ženy.

Ale kteří vyvolení tato místa obsadí?

O tom rozhodne pětidílný český nominační seriál, skládající se ze dvou závodů ve Veltrusech (tento víkend), dvou v pražské Tróji (příští víkend) a pak i ze zářijového mistrovství Evropy v Praze. Tedy pokud bude... Pokud ne, stane se pátým závodem mistrovství Evropy na jaře 2021.

Teoreticky by však mohlo být alespoň mezi kajakáři rozhodnuto už příští neděli v Troji. V kategorii mužů má totiž Jiří Prskavec na kontě i tři bonusové body za loňské zlato z mistrovství světa v Seu.

Podobně si hýčká dva bonusové body za čtvrté místo na posledním MS také Kateřina Kudějová.

„V podstatě jsem udělal velice podobnou přípravu jako před loňským světovým šampionátem,“ říká Prskavec. „Byly tam drobné úpravy, protože jsem měl více času na trénink, ale ten poslední měsíc a půl byl opravdu standardní. Cítím se výborně a doufám, že se to na závodech projeví.“

NEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ. Jiří Prskavec se raduje z vítězství na mistrovství světa ve španělském Seu d'Urgell.

V porovnání s ostatními se Prskavec nezúčastnil v Česku žádného testovacího závodu. „Ani jedna z tratí, kde se konaly, totiž neodpovídala těm, na kterých pojedeme teď. Tak mi to moc nedávalo smysl.“

Česká konkurence mezi kajakáři, to je výkladní skříň světového vodního slalomu. Jen posuďte sami:

Jiří Prskavec (27 let) - mistr světa 2015 a 2019, mistr Evropy 2013, 2014 a 2016, bronzový olympijský medailista 2016.

Vavřinec Hradilek (33 let) - mistr světa 2013, vicemistr světa 2010, stříbrný olympijský medailista 2012.

Vít Přindiš (31 let) - mistr Evropy 2019, vicemistr světa 2017.

Ondřej Tunka (29 let) - mistr světa 2017.

Je až kruté, že tři z této čtveřice budou muset z kola ven.

„Boj o národní tým je vždycky náročný a letos je to navíc i o olympiádu,“ říká Vít Přindiš. „Nevidím v tom velký rozdíl. Mám natrénováno a jsem zdravý, což je teď asi nejdůležitější.“

Také Vavřinec Hradilek si libuje: „Jezdí se mi dobře. Pokud nebudu dělat zbytečné chyby, bude to dobré.“

Stejně tak dojde k souboji šampionek i mezi kajakářkami. Třicetiletá Kateřina Kudějová, zlatá z mistrovství světa 2015, změří síly s o osm let mladší Amálií Hilgertovou, aktuální evropskou šampionkou.

„Myslím, že jsem rozhodně připravenější, než jsem byla na jaře, takže celá tahle koronová posunovací záležitost pro mě byla výhoda,“ soudí Hilgertová, neteř dvojnásobné olympijské vítězky Štěpánky Hilgertové.

Na rozdíl od Prskavce je ráda, že v rámci přípravy startovala na národním klasifikačním závodě v Roudnici. „Setřásla jsem tam ze sebe nervozitu po dlouhém období bez závodů.“



Premiéru v olympijském programu zažije v Tokiu kategorie C1 ženy, která nahradila v minulosti pro Česko tolik úspěšné deblkánoe mužů. Mezi kanoistkami je největší favoritkou kvalifikace 22letá Tereza Fišerová, stříbrná žena ze světových šampionátů 2014 a 2018.

Ovšem i ona se utká s bývalou mistryní světa, v tomto případě jí bude v generačním souboji 35letá Kateřina Havlíčková, rozená Hošková. Průkopnice této kategorie v Česku slavila titul v Čunovu 2011.

„Dřela jsem na boj o olympiádu jedenáct let a cítím se skvěle,“ tvrdí Fišerová. „Člověk si musí věřit, protože kdyby si nevěřil, balí to tak předem.“

Systém kvalifikace je poměrně komplikovaný. Ve čtyřech závodech ve Veltrusech a Troji se boduje vždy prvních deset míst od 10 do 1 bodu a započítávají se tři nejlepší ze čtyř výsledků.

K získanému bodovému zisku se navíc připočte bonus za umístění na 1. až 7. místě na mistrovství světa 2019 v Seu (3 až 1 bod). Ze vzniklého žebříčku pak budou nominovány tři lodě v každé kategorii pro mistrovství Evropy.

O olympionicích pak rozhodne nový žebříček. V něm se budou počítat jako tři jednotlivé závody, obodované 10, 9 a 8 body:

1. loňské mistrovství světa (redukované pořadí českých závodníků)

2. konečné pořadí domácí kvalifikace (Veltrusy + Troja)

3. mistrovství Evropy v Praze (opět redukované pořadí Čechů).

K výslednému součtu bodů se navíc znovu připočte i bonus za loňské výsledky na mistrovství světa.

A potom bude konečně jasno. Do seznamu českých olympioniků pro Tokio přibudou další jména.