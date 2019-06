Xterra v Plzni rozdala tituly, slavili Kočař a Zemanová

Šampionka z Plzně znovu zvažuje účast na Havaji Před rokem skončila v plzeňském závodě, poté se na havajském ostrově Maui stala mistryní světa Xterra mezi amatérkami. A minulou sobotu se Jindřiška Zemanová stala českou královnou v terénním triatlonu pro rok 2019. „Nebudu tvrdit, že jsem na zlato nemyslela, ale to se před závody neříká,“ usmívala se 38letá Zemanová, která sbírala triatlonové vavříny už v juniorském věku pod dívčím jménem Bejstová. Soupeřky jste deklasovala, na druhou Cibulkovou jste v cíli měla náskok téměř šesti minut.

Vím, co ve mně je a říkala jsem si, že by to mohlo vyjít. Myslela jsem, že holky budou kousat víc. Po plavání přede mnou byly čtyři a všechny jsem je sjela během prvních pěti kilometrů. Škoda, že po pádu musela odstoupit Lucka (Zelenková). Pak už jste si hlídala náskok? Já jsem pořádně nevěděla, jak velký je. Spousta lidí mi fandila, byli skvělí, ale nikdo mi neřekl, jak daleko jsou holky za mnou. (úsměv) Ale hecovali mě, že jedu skvěle, tak jsem byla klidnější. Bylo složité vypořádat se s úmorným vederem?

Bylo, ale s tím jsem předem počítala a nastavila si to tak v hlavě. Že vedro bude vlastně největší soupeř a je třeba si hlídat své tělo s rozumem. Před námi byl závod hobbíků a spousta výborných triatlonistů mi říkala, že se uvařili. Mně se povedlo se silami hospodařit dobře, žádná krize nebyla. Jaké jsou vaše další plány, mistrovství Evropy v Prachaticích?

Uvidím, až doma otočím kalendář. (smích) Evropa v Prachaticích tam určitě je. Ještě jsem přihlášená na Xterru do Německa. Tam je to hezký závod, krásné zázemí, pojedu i se synkem a maminkou. V září pak ještě plánuji střední triatlon ze série Challenge v Davosu. Já už si ve svém věku vybírám destinace, aby to byl zážitek a mohla jsem to pojmout i jako dovolenou s rodinou. Další cesta na Havaj vás neláká?

Letos asi nepojedu. Říkám si, že bych si to mohla schovat na příští rok, kdy mi bude čtyřicet. Ale Jarda (manžel) do mě ještě hučí. Vyjela jsem si místo v Itálii, ale to propadlo, protože se pak na Havaj musíte přihlásit do dvou týdnů. Další možnosti jsou v Prachaticích a v německém Zittau. Když mi vyjdou oba závody, možná to vezmu jako znamení, že bych na Havaj měla vyrazit i letos. Tak uvidíme, těch 30 hodin na cestě je náročných.