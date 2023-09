Fišerová obsadila na Světovém poháru v Seu na kánoi čtvrté místo

Václav Chaloupka skončil v semifinále na 14. místě, Jiří Prskavec obsadil 24. příčku. Mezi ženami vyhrála Australanka Jessica Foxová, mužům dominoval Ital Raffaello Ivaldi.

Fišerová, která ze semifinále postoupila se čtyřmi trestnými sekundami za doteky branek jako poslední desátá, projela ve finále trať bez chyby. Od stupňů vítězů ji dělilo 85 setin. Foxová, jež v závěru jízdy připsala dva doteky na brankách, vyhrála o osm setin před čistě jedoucí Němkou Andreou Herzogovou. Třetí skončila Britka Kimberley Woodsová.

„Řekla bych, že finálová jízda byla s menšími chybkami, kterých ale bylo bohužel víc než v semifinálové jízdě. Ale byla bez ťuku a taková dravá, takže jsem spokojená,“ zhodnotila Fišerová v nahrávce pro média. „Těsně jsem se dostala z první jízdy v kvalifikaci, těsně jsem se dostala do finále, tak jsem těsně za předními příčkami,“ konstatovala s úsměvem.

Další české kanoistky neprošly semifinálovým sítem. Gabriela Satková obsadila 25. místo, Tereza Kneblová byla hned za ní.

Chaloupku z finálové desítky odsunula dvouvteřinová penalizace. „Myslím si, že se poznalo, že jsme tady nedali tolik tréninků před závodem, protože trať je dost specifická a člověk si to musí trochu osahat,“ řekl. „Vím, že bez toho šťouchu by to stačilo, ale spíš mě mrzí to pojetí, které nebylo to, kterým se chci prezentovat,“ dodal.

V kvalifikaci kajakářů uspěly všechny české lodě. Mužům stačila jedna jízda a nejjistěji si počínal pátý Vít Přindiš, zatímco Jakub Krejčí s Prskavcem i kvůli penalizacím skončili až ve třetí desítce.

Mezi ženami se povedlo přímo postoupit jen Fišerové z 13. místa. V opravách se prosadily i Amálie Hilgertová a Antonie Galušková, která účast v sobotním semifinále uhájila jako poslední o 26 setin.