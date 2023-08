V kvalifikaci kanoistů na SP v Seu neuspěl jen mladík Kratochvíl

Olympijský vítěz a dvojnásobný mistr světa na kajaku Jiří Prskavec postoupil mezi kanoisty ze 17. místa. Václav Chaloupka byl devátý.

„Hlavní plán byla čistá jízda a to se mi povedlo. Mělo to být pěkně vyklouzané, nějaké dva zádrhely tam byly. Ale jinak jsem asi spokojený,“ uvedl Prskavec v tiskové zprávě svazu. „Jde vidět, že kluci jsou tady v Seu rychlejší a že budu muset malinko víc riskovat. Ale o to víc se na to těším,“ řekl Prskavec, který se začal věnoval kánoi v této sezoně a v červnu na úvod Světového poháru v Augsburgu překvapil třetím místem. V pátek ho vedle semifinále C1 čeká také kvalifikace na kajaku.

Z českých kanoistek byla nejrychlejší Gabriela Satková na 10. místě. Do semifinále prošly i dvanáctá Tereza Kneblová a sedmnáctá Tereza Fišerová.