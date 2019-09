Do Chebu se vrací extraliga stolního tenisu

A už úvodní chebské extraligové utkání naznačilo, že by to nemuselo být nereálné, SKST Cheb totiž porazil třetí tým loňského ročníku SKST Liberec 4:3.

Tři a půl hodiny, maximální počet zápasů a dramatický průběh. To je ve zkratce první extraligové utkání v Chebu. Hlavní postavou utkání byla opora domácích, český reprezentant, Tomáš Tregler, který zařídil dva body a úřadoval i ve čtyřhře. V sezoně mu budou sekundovat Jan Žaloudík, Filip Černota a Radek Skála. Na soupisce má tým manažera Petra Gavlase také ruského obranáře Stěpana Šapošnikova.

Ve druhé dvouhře zápasu potvrdil roli velkého favorita Tomáš Tregler, bez větších problémů si poradil s libereckým obranářem Petrem Šilhánem. „Byl to můj první zápas v novém působišti, takže bylo hodně důležité zvyknout si na nové prostředí. Hala je podobná jako v Havlíčkově Brodě, kde jsem prožil úspěšné sezony, tak uvidíme, jak to půjde zde,“ řekl Tregler serveru ping-pong.cz.

Největší hvězdou je Tregler

To vyrovnával stav zápasu na 1:1. V první dvouhře juniorský reprezentant Radek Skála, který má v Chebu vyřízený střídavý start z Havlíčkova Brodu, těsně podlehl Seibertovi.

Třetí duel nabídl střetnutí dvou hráčů, kteří dosud sbírali zkušenosti především v první lize. Účastník nedávného juniorského ME v Ostravě Michal Blinka porazil především díky variabilnímu servisu chebského Jana Žaloudíka 3:1.

Vyrovnával opět Tomáš Tregler. Chebská jednička svedla s Jakubem Seibertem parádní přestřelku plnou dlouhých výměn, na jejímž konci se radovala z vítězství 3:1. „První dva sety jsem byl aktivnější a Kubu Seiberta jsem k ničemu nepouštěl. Pak jsem si myslel, že to půjde samo, on něco trefil a bylo to ještě vyrovnané. Jsem rád, že jsem to zvládl,“ oddechl si Tregler po zápase.

Potom liberecký Blinka porazil hladce 3:0 Radka Skálu a vyrovnával Jan Žaloudík po hladké výhře 3:0 nad Šilhánem a měl obrovskou radost. „V extralize jsem vyhrál poprvé a je to určitě super pocit,“ usmíval se po zápase Žaloudík. „Hlavně proto, že jsem teď tři týdny marodil s rukou. Jsem rád, že jsem se na poslední zápas dokázal zkoncentrovat, každý balon jsem si pečlivě připravoval a snažil jsem se nechybovat.“

Maximální drama až do konce

Za stavu 3:3 tak o vítězi střetnutí musela rozhodnout čtyřhra. Z vítězství 3:1 se v ní radovala dvojice Tomáš Tregler a Radek Skála, kteří přemohli Jakuba Seiberta a Michala Blinku a po zápase si užívali bouřlivé ovace chebského publika. „Chtěl jsem napravit ty své dvě prohry ve dvouhrách a myslím, že se mi to povedlo. Po boku Tomáše Treglera se mi hrálo výborně, je to špičkový hráč,“ radoval se po zápase Radek Skála.