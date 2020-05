Má potenciál stát se skvělým hráčem, říká o mladém svěřenci Korbel

Pondělní rozvolnění opatření proti šíření koronaviru umožnilo sportovcům trénink i ve vnitřních prostorách, čehož okamžitě využili stolní tenisté. V Ostravě se do akce vrátil rovněž Bělík, hráč místního klubu TTC Ostrava 2016.

„Míček jsem cítil na raketě, zkoušel jsem lehké kombinace, periferní vidění bylo v pořádku, postupně jsem se cítil jistý i v pohybu za stolem. Upřímně, myslel jsem si, že to bude horší,“ líčí na svazovém webu své první dojmy z opětovné přípravy za stolem.



A nepochybuje o tom, že se brzy dostane zpět do rytmu. „Myslím, že je to otázka několika dnů. Jasně, na mistrovství Evropy bych asi za dva týdny jet nemohl, ale třeba ligový zápas bych na konci května hrát asi mohl.“

Extraligová sezona však byla kvůli pandemii ukončena, turnajové vakuum panuje také na mezinárodní scéně, která se rozběhne nejdříve v srpnu.

Potenciál má, záleží, jak s ním naloží

Bělík tak má příležitost v tréninkové skupině pod vedením Tomáše Demka a Petra Korbela pracovat na herních aspektech, které mu mají pomoci proniknout mezi evropskou špičku nejen v mládeži, ale především později mezi dospělými.

Dosud má našlápnuto skvěle, v květnu loňského roku se na světovém žebříčku hráčů do 15 let vyšplhal až na třetí příčku, ve stejné kategorii bral na mistrovství Evropy 2018 bronz ve dvouhře, stejnou pozici obsadil i na loňském elitním turnaji Top 10.

A když Bělík ve čtrnácti letech naskočil do nejprestižnější evropské klubové soutěže Ligy mistrů, šokoval výhrou nad 53. hráčem světa Egypťanem Omarem Assarem.

Na dosavadní rozvoj Bělíkovy kariéry dohlíží také nejúspěšnější stolní tenista samostatné historie České republiky Petr Korbel, majitel, mentor i příležitostný hráč klubu TTC Ostrava 2016.

„Šimon začal hrát a trénovat v TJ Ostrava KST, pak přešel k nám do TTC. Věnuje se mu hlavně Tomáš Demek, já jen občas v tréninku přihodím nějaký postřeh, radu, korekci v pohybu nohou či úderu. A pak v samotných utkáních, kdy se z trenéra stává kouč. Snažím se pomoci radou, nějaké ty zkušenosti jsem po světě nabral,“ popisuje svou roli účastník pěti olympijských her.

„Šimon určitý potenciál má, bude záležet hlavně na něm, jak s ním naloží. Těch faktorů, které jeho kariéru mohou ovlivnit, je spousta. Nástrahy pubertálního života teprve přijdou. S tím vším se bude muset vypořádat, my mu můžeme jen pomoci ukázat cestu,“ nastiňuje Korbel.

Petr Korbel se natahuje po míčku.

Jako výraznou přednost svého svěřence vidí zejména pasivní hru. „Na jeho věk ji má velmi solidní, což je jeden z faktorů, díky kterému má potenciál stát se skvělým hráčem. Víte, ono se tak nějak pozná, do těch 18 let, že ten hráč má „něco“ navíc, než mají ostatní. A to je pak ta rozdílová věc, proč je ten hráč lepší než ti průměrní,“ odhaluje.

Za současné situace ale chvíli potrvá, než bude moci Bělík vyrazit dobývat další medaile. Talentovaný stolní tenista se tedy aktuálně soustředí na nesportovní, avšak neméně důležitou misi. Na začátku června jej čekají přijímací zkoušky na gymnázium.



„Kdo se u nás ze třídy hlásí na gymnázium, cítí veliký tlak. Nebude to vůbec snadné,“ popisuje náladu mezi spolužáky. „Já mám ale výhodu, že jsem ze sportu na velký tlak zvyklý.“

A návyky ze života vrcholového sportovce jej dobře připravily také na učení v domácí izolaci. „Jsem zvyklý učit se individuálně, už několik let trávím hodně času na cestách a po turnajích, takže učivo musím zvládat sám. Umím si naplánovat jednotlivé úkoly a pak si i nastavit denní plán. Tohle mi vyhovuje a neměl jsem s tím ani nyní problém. Naopak si myslím, že ve srovnání s mými spolužáky, kteří nejsou zvyklí takto pracovat, to pro mě byla výhoda.“

Pokud tedy Bělík zvládne studijní cestu, bude se moci opět soustředit na tu sportovní. A tam má veliký potenciál. I díky průvodci, kterému naslouchá.