Valenta: Proč je hokej v krizi? V ČR trenéři sráží sebevědomí, v USA děti motivují

Aleš Valenta mohl prostřednictvím svého syna Denise nahlédnout pod pokličku toho, jak to v Česku v hokeji funguje. „I samotní hokejisti ví, kde je problém. Už v mládežnickém sportu je příliš velká soutěživost, příliš velký apel na to, aby tým vyhrával. Jsou tam děti, které chodí do šesté, sedmé nebo osmé třídy a vedení v nich budí ambice na to, aby vyhrávaly každý zápas, aby vyhrávaly turnaje. A nenechávají, aby si ty děti de facto hrály.“

„Zažil jsem situace, kdy kluci udělali nějakou chybu a trenér je stáhnul z ledu,“ říká zlatý medailista ze Salt Lake City. „A v tom dítěti zabíjel individuální růst, kreativitu. A na druhou stranu si pamatuji, když mi Denis volal z Ameriky a říkal, že zkoušel nějakou kličku. Ta mu nevyšla a přišel o puk. Ale trenér ho na střídačce poplácal po zádech a řekl mu, že to byla krásná klička, ať to zkouší dál, že to příště vyjde.“

Stejné zkušenosti měl Aleš Valenta i ze svého sportu, když cestoval po celém světě. „Nikdy jsem nechápal, kde se v Američanech bere tolik sebevědomí. Vždycky byli sebejistí, suverénní. A to proto, že jim doma pořád někdo říká, jak jsou výborní, a tím si budují sebevědomí.“

„Naopak u nás sebevědomí srážíme, oni děti podporují a motivují. A to je v dětském sportu velmi podstatné,“ konstatuje Aleš Valenta.

Deváté místo českých hokejistů z olympiády proto podle Aleše Valenty zobrazuje přesně stav našeho hokeje. „Pokud si někdo myslel, že budeme bojovat o první, druhou nebo třetí příčku, tak byl velký optimista. Já jsem realista. Na druhou stranu i to je do budoucna důležité, protože jenom ty prohry v nás znovu probudí nové výhry.“

Velkou radost měl naopak Aleš Valenta z výkonu českých hokejistek, jejich hra ho bavila. Před olympiádou očekával, že by Česko mohlo sahat zhruba po dvou medailích, což se zatím vyplnilo.

Olympiáda v Číně se mu nelíbí, ale...

Bývalému akrobatickému skokanovi na lyžích se nelíbí, že se letošní olympiáda koná v Číně, která nedodržuje lidská práva. „Podle mě je to velká prohra Mezinárodního olympijského výboru, který konání her v Číně povolil. Ale na druhou stranu jsem nesouhlasil s tím, že by měla být olympiáda bojkotována sportovci. Oni za chybu olympijského výboru nemohou.“

Aleš Valenta Narodil se 6. února 1973 v Šumperku. Poprvé na sebe výrazněji upozornil v roce 1998 na olympijských hrách v Japonsku, kde získal čtvrté místo. Poté se lyžař, který se skokům věnoval od roku 1992, začal umisťovat na stupních vítězů ve Světovém poháru a pravidelně patřil také mezi desítku nejlepších na mistrovstvích světa. V Salt Lake City vytáhl Valenta v pravý čas svůj trumf v podobě trojného salta s pěti vruty a nakonec z toho byla zlatá medaile. Akrobatický skokan na lyžích tehdy vybojoval pro ČR teprve čtvrté vítězství pod pěti kruhy v historii ZOH a díky tomu se téměř přes noc stal celebritou. Tou zůstal i přesto, že triumf ze Salt Lake City i vinou různých zranění už nikdy nezopakoval a v roce 2007 se závoděním skončil. (ČTK)

„Dobře, chápu, že to někdo navrhuje. Ale myslím si, že by měl začít sám u sebe. Pokud je mezi námi někdo, kdo si nekupuje nic, co by mělo nějakou stopu z Číny, třeba v případě nějakých spotřebičů, dobře, tak ať říká, že máme hry bojkotovat. Ale takových lidí je málo. Ale většina z nás má třeba mobil, auto, televizi nebo jiný spotřebič, ve kterém je aspoň jedna součástka z Číny,“ říká Aleš Valenta, podle kterého je pak od těchto lidí výzva k bojkotu pokrytecká.

V Rozstřelu Aleš Valenta vzpomínal na samotné hry v Salt Lake City, kde získal zlato za legendární skok, který mu doslova změnil život. Vzpomínal i na přísná bezpečnostní opatření, která Američané zavedli po útoku na New York a Washington z 11. září 2001. Podle něj byla tehdy sportoviště i olympijská vesnice přísně hlídána armádou.

„Nicméně všichni sportovci to brali tak, že to je součástí olympiády. A musím přiznat, že Američani to zvládli s takovou grácií, že nás to neomezovalo, nikde jsme nestáli hodinové fronty,“ vzpomíná zlatý medailista.

„Ten zlatý skok mi rozhodně život změnil. Přesto si myslím, že jsem tehdy na sportovní scéně už nějaké renomé měl. Nicméně veřejnost mě skutečně začala výrazněji vnímat až po olympiádě v Salt Lake City. A ta změna byla obrovská,“ říká bývalý sportovec, dnes také moderátor a úspěšný podnikatel.

Aleš Valenta stále provozuje úspěšný areál pro akrobatické lyžování a snowboarding ve Štítech. V Rozstřelu mluvil i o své rodině, o tom, jak se mu daří v byznysu i v marketingu a co do budoucna ještě chystá.