Jen ať Vémolu a Végha zastíní, vyzývá české obry šéf Oktagonu

Spojení Pešty s Martínkem vzbudilo emoce, i ty negativní. V kleci proti sobě nastoupí 9. listopadu v O2 areně o titul těžké váhy na pět kol. Přesto nejde o vrchol večera, protože po nich ještě tři kola odbojují Karlos Vémola se slovenským zápasníkem Attilou Véghem v proklamovaném „zápase století“.

Oktagon 15 Turnaj MMA 9. listopadu v pražské O2 areně

Z 18 tisíc vstupenek zbývá volných 3 300 lístků

Nejdražší vstupenka stojí 32 tisíc, nejlevnější 990 Kč

Hlavní zápas obstarají Attila Végh a Karlos Vémola (tři kola)

Hlavní předzápas obstarají Michal Martínek a Viktor Pešta o titul (pět kol)

Podivné? Sluší se titulovému duelu, aby stál „jen“ jako předzápas tomu hlavnímu netitulovému? Pešta už delší dobu plánoval přechod do nižší polotěžké kategorie, navíc měl být náhradníkem v případě zranění Vémoly nebo Végha. K tomu se ozval Martin Budaj, jenž počítal, že Martínka sám vyzve...

„Jenže tohle bude světový zápas. Místo toho, aby se lidi těšili, vymýšlejí kraviny,“ odmítá Novotný spekulace.

Jak se nápad na duel Pešty s Martínkem rodil?

Starý je asi rok a půl, když Martínek vyhrál titul a já o něm začal tvrdit, že má schopnosti na UFC. A teď se sešlo strašně moc věcí. Zaprvé se zranil Jeremy Kimball, který měl s Peštou jít. Viktora navíc odmítli všichni relevantní bojovníci polotěžké váhy. A já sliboval, že Oktagon 15 bude výjimečná událost. Nedám Peštovi do hlavního předzápasu nějaký pytel. A Martínek bojovat chtěl, jen jsme nejdřív nechtěli kvůli Vémolovi s Véghem dělat titulový duel.

Co se změnilo?

Stejně to všechny zajímá. A teď je asi jediná chvíle, kdy je můžeme proti sobě dát. Pešta jako historicky druhý Čech v UFC, Martínek jako účastník show prezidenta UFC Dany Whitea (Martínek souboj o potenciální UFC smlouvu prohrál, pozn.).

Promotér Ondřej Novotný z organizace Oktagon MMA

Proč by se v budoucnu další příležitost nenaskytla?

Viktor chce přejít do polotěžké váhy a nevím, jak by byl schopný pendlovat mezi dvěma kategoriemi. Navíc má v hlavě cíl dostat se do UFC za každou cenu. Mám jiný názor, u nás může udělat fantastickou kariéru, ale UFC je pořád pár kroků před námi, takže chápu. U nás plánuje vyčistit polotěžkou a porazit Karlose (Vémolu). Teď máme šanci na absolutně světový zápas.

Musel jste Peštu přemlouvat?

Diskutovali jsme, ale nenutili ho. Spíš byl problém, že Pešta dlouho nebral Martínka jako soupeře. Tak to dnes zdaleka není. Navíc vnímá velikost turnaje a šanci udělat nejlepší zápas večera.

Nehrozí, že Pešta s Martínkem zastíní atraktivitou duel Vémoly s Véghem?

Nehrozí, nechci nad tím přemýšlet. Máme dva neskutečné zápasy a místo toho, aby se lidi těšili, vymýšlejí kraviny. Chápu, takový je český národ, ale já to beru jako promotérské vítězství. Kdo koho zastíní, je na klucích. Však ať je zastíní a předvedou lepší zápas!

Na fotce vlevo je Michal Martínek, vpravo Viktor Pešta.

Přiznejte, jak moc je Pešta vs. Martínek pojistkou, kdyby se Vémola nebo Végh zranili?

Vůbec to tak nevnímám. Zraněním nezabráníte. Vždyť Kimball se nám zranil v Bratislavě při rozcvičce. Dokud rozhodčí neřekne „fight“ (boj), nikdy nevíte. Nemám z toho schýzu a není to žádná pojistka.

Musíte ale vnímat, že Vémola veřejně mluví o svém zraněném ramenu.

Hele, když je Karlos v téhle věci blbej... Já mu to vytkl, neznám borce, který dopředu hlásí: nekopej mě do kolene, mám ho zraněné. Většinou si takový člověk dá bandáž na obě kolena, aby soupeř nevěděl. Karlos to udělal jinak, vysvětlil mi to, ale pořád si myslím, že to byla blbost. Prostě se snaží být strašně profesionální a vstřícný k fanouškům, že do zápasu půjde, i kdyby měl dolézt po čtyřech. A že vyhraje.

Na fotce vlevo je Slovák Attila Végh, vpravo Karlos Vémola.

Odvážné?

Není to dobře. Nemusím vám vyprávět příběhy z NHL. Když se hokejista zraní, přizná to až po play off. Co vám mám říct. Vezměte si Kincla, který nenávidí, když se soupeř zraní týden před zápasem. A teď udělal to samé, vlastně zabil svůj sen v polské organizaci.

Kdyby Vémola nebo Végh nemohli nastoupit, přesune se duel kompletně, nebo budete hledat náhradu na ten večer?

Máme varianty. Jejich souboj by se určitě přesunul. Ale s největší pravděpodobností bychom i řešili náhradu.

Dlouho tvrdíte, že by titulovému zápasu neslušelo, kdyby nebyl tím hlavním. Proč jste teď otočili?

Prostě se to změnilo, jde o byznys. Každou hodinu se situace může změnit, někdo nezvládne shazování a probudí se s horečkou. Ano, předtím se řeklo, že titulový zápas do O2 areny nechceme, ale když je nabídka na tak atraktivní zápas, byl bych idiot, kdybych po něm neskočil. Všem to udělá radost a mně se vrásky neudělají.

Radost neměl Martin Budaj, který s Martínkem počítal.

Nic mu nemusím vysvětlovat. V životě jsem mu nepodal ruku a neřekl, že má jistotu. Dávám si pozor, co říkám. Pokaždé jsem řekl, že v září v Bratislavě s Dittrichem měl „s největší pravděpodobností“ vyzyvatelský zápas. Budaj nedostal bianco šek a my s ním do O2 areny ani nepočítali. Ano, pakliže bude chtít a počká, tak nastoupí proti vítězi duelu Pešta vs. Martínek.

S největší pravděpodobností, nebo určitě?

Za mě ano. Dostane nabídku na vítěze.