Kincl ve Wembley nenastoupí, týden před zápasem o titul se zranil

Žádný restart se tak nekoná. Žádná sláva v přistavěné SSE areně pro dvanáct tisíc lidí ve Wembley. 30letý Čech může zahodit myšlenky na titul v nejznámější evropské organizaci.

„Určitě nejde o nejhorší den mého života, ale k těm černým se zapisuje hodně vysoko,“ napsal v úterý na sociální sítě.



S KSW podepsal v létě smlouvu na čtyři zápasy, v polské organizaci by měl po uzdravení dál pokračovat, pokud mu vedení organizace kontrakt nevypoví.

Kincl si zároveň vyčítá, že dosud často kritizoval zápasníky za amatérismus, kterým se stalo to samé. Označoval to za opovrženíhodné. „Teď mohu nadávat i sobě. Mohu se vymlouvat na velký počet tvrdých tréninků, na ostrou dietu, osud, náhodu, blbost, že se to všechno nastřádalo, ale to je stejně k ničemu,“ píše.

Podle webu MMA Shorties organizace KSW smlouvu českému zápasníkovi nevypoví, další příležitost už však nemusí být titulová.