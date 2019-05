Britka Frenchová ovládla pražský SP v pětiboji, Přibylová jedenatřicátá

„To bylo obrovské překvapení. Vůbec jsem s tím nepočítala a radost pak byla samozřejmě veliká,“ uvedla Přibylová v tiskové zprávě. Finále na domácí půdě si o to víc užila. V podobné situaci se ocitla už podruhé. „Eliška je dítě štěstěny. To, že někdo před finále odstoupí, se stává jen výjimečně, ale jí se to stalo už kdysi na mistrovství světa juniorů,“ řekla s úsměvem osobní trenérka Sylvie Černá.

Čtyřiadvacetiletá česká závodnice si ve finále vedla dobře zejména v parkuru, kde chybovala pouze jednou. „Eliška nechala veškeré síly v semifinále, kde zase ukázala, že do té špičky patří. V tréninku je po zranění vlastně teprve měsíc, takže myslím, že předvedla dobrý výkon,“ uvedla Černá. Její svěřenkyně si koncem března poranila nohu po pádu z koně. Přibylová by se měla představit ještě v pondělní smíšené štafetě.

V nedělním finále mužů se představí i Jan Kuf, Martin Bilko, Martin Vlach a David Kindl.