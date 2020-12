POHLED: Tolik siláckých řečí. O titul v MMA už snad Vémola dostane výzvu

Kritika se na domácí scéně bojových sportů nenosí. Jednou nepodlézavou otázkou získáte nálepku potížisty a třídního nepřítele, takzvaného „hejtra“, ztratíte přístup k zápasníkovi i na samotné turnaje a nemusíte ani doufat, že na své dotazy uslyšíte smysluplnou odpověď. Spíš vulgární.

Na to, s jakou tvrdostí si bojovníci v kleci vyměňují údery a zápasí v kleci, jsou mimo ni mnohdy tuze choulostiví.

Trefně to na tiskové konferenci po turnaji Oktagon 19 v Brně popsal Slovák Samuel Krištofič, když si vyměňoval pár vět právě s Vémolou. „Víš, co je tvoje slabost? Tvoje ego, někdo zavtipkuje a ty jsi hned trošku přecitlivělý.“

Jejich společný příběh se teprve odehraje, z náznaků lze vyčíst, že organizace měla alespoň v hlavě jejich společný souboj o titul ve střední kategorii do 84 kilogramů, a nutno říct, že 31letý Slovák s přezdívkou „Pirát“ by pro Vémolu představoval alespoň nějakou výzvu.

Na fotce vlevo je Karlos Vémola, vpravo Samuel Krištofič.

Ne tak Mikulášek, jeho sobotní sok a především marketingový tahák ve ztrátové době pandemie. Při vší úctě a upřímnosti, Mikulášek umí mistrně a zábavně mluvit, v zápasech MMA už to tak slavné není (skóre 7:7). „Sledovanost se přiblížila našim představám,“ komentoval to po turnaji jeden z promotérů Palo Neruda.

„Je možný, že jsem přecitlivělý,“ reagoval Vémola na Krištofiče. „Protože po dvou měsících, kdy jsem musel od Mikuláška poslouchat jeho kecy, mě vytočí každá blbost.“



Nedělal ale on to samé? Nezásoboval dlouhé měsíce všechny, které to zajímalo i nezajímalo, urážkami a posměšky na adresu svého soupeře? Zásoboval, pro něj byl Mikulášek od začátku diskotékový zápasník a feťák, kterému snadno „nafackuje za blbé kecy“.

O to divněji a pokrytečtěji působil jeho vítězoslavný proslov. „Začněte mi dávat opravdové zápasníky, ne vymyšlené hvězdičky!“ čílil se.

Zapomněl, že bez jeho souhlasu by v životě k zápasu nedošlo a že to on měl hlavní a rozhodující slovo?

„Vím o dvou kvalitních Rusech, tisíckrát lepších, než jsem já. Ale on chtěl mě. A co chce Karel, to dostane, ne?“ vyprávěl Mikulášek v rozhovoru pro iDNES.cz před duelem.



„Jak má Karel rád výzvy, tak ho baví i rychlý prachy. A řekl: Ok, dej mi ho, pošli peníze na účet a já ho zmlátím,“ uznal i promotér Ondřej Novotný.



Všechna čest, že splnil, co slíbil. Nedovolím si pochybovat o jeho schopnostech, kuráži, zarputilosti i umění vyhrávat. Je na místě se ale ptát, proč si Vémola tolik protiřečí a proč tolik běsní, když si toho někdo všimne.

Dejte mi kohokoliv. Jen ne Viktora Peštu

„Chci titulový zápas! A je mi jedno s kým. Koho mi dají, s tím půjdu. V jakékoliv váze, střední (84 kg), polotěžké (93) i těžké (120). Já si soupeře nevybírám, to myslím vážně,“ řekl na tiskové konferenci Vémola.

Jenže co se nestalo, když promotér Novotný s úsměvem navrhl Viktora Peštu, po Vémolovi druhého Čecha, který se dostal do UFC.

„Viktor klidně může být, ale až jednou v té polotěžké váze nastoupí (Pešta dosud zápasil v těžké). Až si ten titul zaslouží, tak ho půjdu zmlátit a seberu mu ho. Kdo on sakra vůbec je? On je nikdo,“ odpověděl Vémola.



Kde je logika, že Pešta si zápas s ním nezaslouží, ale Mikulášek ano?

Odpověď vězí spíš v tom, že Pešta je reálnou hrozbou, zápasníkem, který umí pracovat i na zemi. Nebyl by snadným výdělkem, a to se teď nehodí.

„Dokonalá podoba trash-talku,“ reagoval v neděli na dotaz Peštův trenér Dan Barták. „Odpad je prostě odpad a hledat v tom logiku je nemožné. Po výhře nad soupeřem z nižší ligy se Karlos cítí jako král. Viktor je pro něj zcela rovnocenným soupeřem, tudíž zcela nezajímavým. Proč riskovat? Attila Végh je toho důkazem. Proč si to Pešta nezaslouží? Pro mě to je příliš složitý myšlenkový proces, kterému nerozumím.“



Světové žebříčky hodnocení zápasníků MMA nejsou stoprocentně směrodatné, neberte je jako určující, přesto nám dají základní obrázek.

Vémola si v obecně uznávaném žebříčku webu FightMatrix drží 60. až 70. místo ve střední i polotěžké váze. To je bez ironie v celosvětovém měřítku nemalý úspěch.

Jenže kde se umísťují jeho soupeři z posledních let?

Výhry: Mikulášek, 389. místo střední váhy. Thomas Robertsen, 355. místo střední váhy, Henrique da Silva, 107. místo polotěžké váhy, Prince Aounallah, 228. místo polotěžké váhy, Pawel Brandys, 123. místo polotěžké váhy, Flavio Rodrigo Magon, 177. místo polotěžké váhy, Moise Rimbon, 115. polotěžké váhy.

Jeho jediná prohra z poslední doby? Attila Végh? 50. místo polotěžké váhy.

Teď by Vémola rád šel s Krištofičem, který zaujímá 266. místo ještě nižší veltrové váhy (77 kg). Pešta? 76. místo těžké váhy.

Na konci roku, 30. prosince má Vémola znovu vstoupit do klece. Nejlépe o titul.

„V pondělí jsem v zpátky v gymu, na konci roku už dostanu těžkého soupeře, nebude to zadarmo. Je to to nejlepší, co mě mohlo potkat. Nezpomaluju, nebudu se přes Vánoce přežírat. Chci mít titul přes rameno,“ hlásí Vémola.



Nepochybuji o tom. A doufám, že soupeřem mu bude relevantní zápasník, opravdová výzva, která ospravedlní silácké řeči.