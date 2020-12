Marketingový vrchol. Kdyby Vémola padl, jak hluboké je dno? ptá se Novotný

Vysvětluje, jak duel vznikal, i to, jaké následky může oběma bijcům přinést. Objasňuje i Vémolův slib o konci kariéry, pokud Mikuláška v sobotu neporazí už v prvním kole.

Těšíte se?

Nejsem moc těšivý typ, to bych se utěšil a ustaral. Přesto ano, tohle bude jeden z vrcholů zpackané sezony a já z něho mám radost. Nechci totiž být věčně naštvaný, ale ani působit neskromně, pandemie něco vzala všem, jen věřím, že jsme udělali maximum možného, možná i víc.

Na podzim bylo MMA spolu s tenisem a fotbalem prvními sporty, které dostaly výjimku od státu. To je ohromná reklama, že?

Ne že bych to bral jako samozřejmost, ale trochu ano. Kdo jiný to měl dostat? Byli jsme připravení, ochotní investovat do opatření, odkoukali jsme bezpečnost od tenisových turnajů WTA či zápasů v UFC. Chápu, že se na to tak nedívají všichni, spousta lidí řekne: „Co? Oktagon? Co to je?“ Z toho pohledu to byl úspěch.

Váš vrchol podzimu je tu, Vémola proti Mikuláškovi. Václav používá přezdívku „Baba Jaga“, proč jste ho v promo videu převlékli do postavy Jokera?

Hledali jsme cestu, jak srozumitelně ztvárnit Mikuláškovu osobnost, to by s Babou Jagou moc nešlo. Joker sedí: trochu blázen, umělec, virtuóz, vrah i milovník. Je opravdovému Vencovi nejblíž, on z toho byl nadšený. Působí to fantasticky.

Chápu, sám mi řekl, že to jeho osobnost opravdu vyjadřuje. Krapet anarchistu, psychopata.

Přesně tak, snoubí se to. Možná na to pár škarohlídů bude poukazovat, ale to je dobře, ať nad tím přemýšlí. Mě to taky baví a provokuje. Stejně jasné bylo, že v promo videu bude mít Vašek ústřední roli. Právě on ten zápas udělal, má fantastické kecy. Třeba, že z Vémolova krokodýla udělá kabelku.

Mikulášek na konci videa přikládá prst k ústům. Má Vémolu umlčet?

Snažili jsme se v lidech vzbudit představivost. Váš pohled určitě není daleko od pravdy, ostatně Karlos vykřikuje, že ho zabije a navíc že v prvním kole, jinak pověsí rukavice na hřebík. To gesto říká: A co když ne? To ti zavře hubu napořád.

Jak jinak to jde ještě chápat?

Konotací je spoustu, ať se to týká trash-talku, kariéry i veřejného života a neštěstí, která Karlose potkala. A teď je jedno, jestli si je zavinil sám, nebo ne. Škoda, že to neuvidíme s fanoušky, moc by mě zajímalo, jak by se v hale rozdělili. Karlos by asi nedostal tolik lásky co dřív.

A to jste se tomu zápasu nejdřív smál.

No jasně! Na první dobrou to je úplný nesmysl, ne? Nebo aspoň v té chvíli byl. Tak jsem to smetl ze stolu, jak nejvýrazněji jsem uměl, a čekal jsem na reakce. No a jak má Karel rád výzvy, tak ho baví i rychlý prachy. A řekl: Ok, dej mi ho, pošli peníze na účet a já ho zmlátím.

Takže vás přesvědčil až ohlas lidí i obou zápasníků?

Ano, nejvíc ze všeho je to zápas pro zábavu. Zároveň tomu nahrává Karlosova situace. V době domlouvání zápasu byl po prohře s Attilou Véghem, potřeboval se znovu nastartovat, přechází z polotěžké váhy (93 kg) zpět do střední (84), kde dlouho nebyl... Myslím, že ho Vašek neměl nechat rozzápasit s Norem Robertsenem, protože teď na mě Karlos působí jako už dlouho ne.

Jaký smysl tedy dává sportovní hledisko?

Hele, jestli chce Karlos znovu hubnout do střední váhy, proč si to nevyzkoušet na Mikuláškovi? Že Vašek ještě s nikým podobným nešel, to je jasný. I to, že bychom našli mnoho jiných soupeřů. Zároveň má ale Vašek pět vyhraných zápasů z posledních šesti. Kdyby u toho skóre nebylo jeho jméno, každý by řekl: Jo, to je relevantní soupeř.

Oktagon 19 Sobota, 5. prosince v Brně V hlavním zápase turnaje se utká Vémola s Mikuláškem ve střední váze (84 kg).



Před nimi se v kleci utkají:

Lucie Pudilová se Švédkou Corneliou Holmovou (loni porazila Češku Veroniku Rodovou),

Samuel Krištofič s Polákem Mateuszem Strzelczykem,

Andrej Kalašník se Španělem Tatou Primerou (loni prohrál s Machmudem Muradovem)

či Tereza Bledá (soupeřku ještě nezná).

Takže?

Je to šoubyznys, sport se show, trash-talk hraje roli, ospravedlňuje to. Není to jako ve fotbale, kde bychom nedělali haló, kdyby Sparta hrála proti... Kdo hraje špatně? Táborsko třeba.

Už jsem chtěl dosadit vámi milovaný Baník.

To by byl top zápas!

Kam byste Mikuláška s Vémolou zařadil marketingově?

Bezpochyby na vrchol, za zápas Vémoly s Véghem. Ten vede, protože jsme na něj dokázali prodat drahé lístky. I tohle ale vtáhlo lidi, kteří MMA normálně nesledují. Karel měl zase kus pravdy, když řekl ve vysílání MMA letem světem, že z Mikuláška udělal frajera, který poctivě rok trénuje a dělá obrovské pokroky. I děti Vencovi fandí, dokáže být vzorem.

Co Vémolův slib, že skončí kariéru, když nezvítězí v prvním kole?

Už z toho taky začal couvat, že jo? Myslím, že se to nestane, neumím si to představit. Asi by ho prohra hodně zlomila, ale cítíme, že to bylo nadnesený. Na druhou stranu ten tlak nadnesený není, bude ho štvát, když s ním půjde do druhého kola, ucítí tlak statisíců lidí u obrazovek. Nedejbože kdyby se Venca trefil. Ale skončit, to by byl nesmyslný tah.

Pochopili by lidi, kdyby nesplnil slib?

Zase by rozděloval, a to ho baví nejvíc. Jedna půlka by ho s tím furt pronásledovala, takže motivace bude obrovská.

Kam by případná prohra Vémolu srazila?

Jak hluboké je dno? Dobrá otázka, odpověď na ni zná jen Karlos. V jeho světě to sice vůbec neexistuje, ale bavíme se o MMA, tak pojďme spekulovat. Žebříčkově se nic moc nestane, ale přestal by být někým, s kým chce zápasit celá Evropa. Ztratil by slávu, zájem, fanoušky, partnery a ve výsledku peníze.

A případná Mikuláškova výhra způsobí co?

Kdo porazí Vémolu ve střední váze, zaslouží si pás šampiona. Já mu ho samozřejmě nedám, ale určitě by o něj potom mohl jít. Zároveň to pro něj může znamenat v ročním výhledu zisk dvou až tří milionů korun.

Není vám líto, že Mikuláška stojí dlouhá příprava víc, než kolik dostane za samotný zápas?

Není.

Dobře...

(smích) Nemůžu víc říct, je mi líto každého, sebe, naší firmy, měl to být nejslavnější rok. Jsme v tom ale spolu, udržujeme ho v popředí zájmu a kdyby ten zápas nedostal, ani bychom se nebavili, jestli vydělává. On to tak i vnímá, je fér a neřekl si v životě o víc peněz, než co má v kontraktu. Jeho přístup je maximálně profesionální.