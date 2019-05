Čeští vodáci zahájili ME ve sjezdu ziskem šesti medailí, jedna je zlatá

ME ve sjezdu na divoké vodě v Bovci (Slovinsko) Dlouhá trať Muži:

K1: 1: Oven 16:49,54, 2. Urankar (oba Slovin.) -11,53, 3. Satke -12,93, 4. Slepica -14,59, 5. Mrůzek -15,03, ...10. Hric (všichni ČR) -31,35. C1: 1. Milihram (Chorv.) 18:25,15, 2. Rolenc (ČR) -7,20, 3. Cof (Slovin.) -26,20, ...6. Rygel -35,61, 7. Slanina ml. -39,67, 9. Suchánek (všichni ČR) -41,42. C2: 1. Suchánek, Rolenc (ČR) 18:26,73, 2. Santamaria, Dazeur -1,90, 3. Debray, Lapointe (všichni Fr.) -2,95, ...5. Rygel, Veselý -16,46, 6. Slanina ml., Slanina st. -1:18,32, 7. Nachtigal, Hendrych (všichni ČR) -1:23,64. Ženy:

K1: 1. Mathysová (Švýc.) 18:41,20, 2. Rosaová (It.) -0,02, 3. Paloudová -3,13, 4. Hricová -9,80, ...9. Dimovová -25,45, 19. M. Satková (všechny ČR) -2:55,06. C1: 1. Panatová (It.) 18:24,94, 2. M. Satková -15,05, 3. Paloudová -47,91, 4. Štepánková - 56,39, ...9. Němcová (všechny ČR) -1:30,59.