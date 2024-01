Kuciánová s Bidařem jsou na ME v krasobruslení po krátkém programu třináctí

Zatímco čtyřiadvacetiletý Bidař startuje na ME už s třetí partnerkou, pro šestnáctiletou Kuciánovou to dnes byla premiéra na velké akci. Zajeli dobrý krátký program s trojitým toeloopem a odhozeným flipem. Ve srovnání s konkurencí jim ale v některých prvcích scházela obtížnost, jako jediní měli jen dvojitý twist. „Jsme určitě spokojení, předvedli jsme jednu z lepších jízd, jaké jezdíme i v tréninku. Takže to, co jsme chtěli zajet, se nám povedlo,“ ocenila Kuciánová v tiskové zprávě svazu.

V té době těsně po jízdě ještě nevěděli, jestli to na postup bude stačit. Startovali jako první z 18 sportovních dvojic a potřebovali porazit alespoň dvě. Nakonec jich pod sebe stlačili pět. „Bylo to trochu napínavé, ale dopadlo to dobře. Je vidět, že úroveň je docela vysoká. Párů na stejné výkonnostní úrovni je docela dost, a když některý udělá chybu, stojí ho to hodně bodů a pozic. O to víc jsme rádi, jaký výkon jsme předvedli,“ usmíval se Bidař. Od první desítky dělí české reprezentanty zhruba bod a půl.

Společná premiéra na ME dopadla skvěle i pro osmnáctiletou Meťolkinovou a o tři roky staršího Berulavu, kteří v prosinci vyhráli finále juniorské Grand Prix. Ruští rodáci v měření s evropskou seniorskou elitou zazářili, vylepšili si osobní rekord na 71,30 bodu a ujali se vedení.

Do čtvrteční volné jízdy půjdou s náskokem 1,67 bodu před německými favority Minervou Fabienne Haseovou a Nikitou Volodinem. Ti kralovali v první polovině sezony včetně triumfu ve finále Grand Prix, ale dnes vinou menších chyb na gruzínské reprezentanty kvůli horší známce za techniku nestačili. Třetí jsou zatím Lucrezia Beccariová a Matteo Guarise, papírově až třetí italská dvojice.

Další zástupci italských barev se neprosadili. Loni stříbrní Rebecca Ghilardiová a Filippo Ambrosini jsou průběžně pátí, obhájci titulu Sara Contiová a Niccolo Macii dokonce až sedmí. Druzí jmenovaní mají na čelo bezmála desetibodovou ztrátu.

Volné jízdy sportovních dvojic začnou ve čtvrtek v 18:00 SEČ.