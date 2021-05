Průzkum: Rizko nákazy koronavirem při venkovním sportu klesá takřka k nule

O týden dříve se nákaza při organizovaném tréninku pro amatéry prokázala u 24 sportovců. Epidemiologická situace se zlepšuje v celé české společnosti. Za středu bylo odhaleno 1857 pozitivních případů, což je nejnižší číslo za všední den od 21. září.

Do sportovního průzkumu se zapojilo 1511 klubů převážně z fotbalu a basketbalu. „Nákaza proběhla ve třech týmech. Je nepravděpodobné, že k ní došlo přímo na hřišti, ale spíše šlo o společné setkání kolem tréninku, a to před nebo po něm. O bezpečné organizaci tréninků kluby neustále informujeme. Předkládali jsme ministerstvu návrhy, jak je možné tréninky bezpečně zorganizovat nejenom venku, ale také uvnitř,“ uvedl v tiskové zprávě Antonín Plachý, vedoucí úseku trenérů Fotbalové asociace České republiky.



Sportovní organizace usilují o návrat amatérského sportu k normálu. Aktuálně mohou venku trénovat maximálně dvanáctičlenné skupiny při dodržení plochy 15 metrů čtverečních na osobu. V sedmi krajích jsou pro aktivity dětí a mládeže do 18 let povolené dvacetičlenné skupiny, ale na rozdíl od těch dvanáctičlenných je povinné testování. To je sice lepší než dlouhé měsíce absolutního zákazu, ale na všechny aktivity to nestačí.

„Stále ještě mnoho týmů spustit svoji činnost nemůže, což je z velké části u klubů trénujících v halách, které jsou zavřené. Ale týká se to také venkovních sportů v konkrétních případech, kde byl provoz sportovišť omezen,“ poznamenal Plachý.



Vzhledem ke zjištěním dalšího kola průzkumu považuje za bezpečné umožnit v některých krajích zápasy a povolit sportování uvnitř v menších počtech při zajištění větrání. Za otevření vnitřních sportovišť bojuje i ČUS a Národní sportovní agentura.

„Je ostudou, že například badmintonisté musí trénovat na parkovištích nebo na střechách domů. Judisté nebo volejbalisté musí se svěřenci do veřejných parků. Nerozumíme tomu, jak se ve velké tělocvičně může nakazit trenérka gymnastiky například se třemi svěřenkyněmi, když budou trénovat s dostatečným odstupem,“ řekl předseda ČUS Miroslav Jansta.

Vládní balíčky návratu k normálnímu životu počítají s otevřením vnitřních sportovišť v režimu jeden na jednoho až při týdenním součtu 75 nakažených na 100.000 obyvatel. Aktuálně má tento parametr celorepublikově hodnotu 118, pod 75 jsou Karlovarský, Plzeňský a Královéhradecký kraj. Haly pro skupinové aktivity, bazény a fitness centra by se měly otevírat až při týdenní incidenci pod 50.